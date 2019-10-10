Вологодского оппозиционера хотят привлечь к ответственности за отказ сдать отпечатки пальцев

10.10.2019 [Общество]

Вологодского оппозиционера Евгения Доможирова пытаются привлечь к ответственности за отказ от дактилоскопии — процедуры снятия отпечатков пальцев. Рапорт о том, что политик не выполнил требования представителя закона, написал следователь МВД, который ведет его дело о ДТП с КамАЗом. Утром 10 октября в офис возглавляемого Доможировым движения «Вместе» пришел полицейский, чтобы получить объяснения по этому поводу. 

Как сообщается в группе вологодского движения «Вместе», 26 сентября Евгений Доможиров был в Грязовце и знакомился с материалами уголовного дела  об аварии, по которому проходит как обвиняемый.

— Мы уже с адвокатом закончили ознакомление, встали, а он мне говорит «Евгений Валерьевич, мне бы надо вас еще дактилоскопировать». Я говорю: «Ну, надо и надо, я за вас рад, но я пошел. Мы закончили». Он меня не предупреждал, на каком основании должна проводиться дактилоскопия, не предупредил меня о том, что за отказ предусмотрена какая-то ответственность, — говорит Евгений Доможиров на видео, выложенном в группе движения «Вместе».

В итоге следователь написал рапорт о том, что Евгений Доможиров отказался от дактилоскопии. При этом, как отмечает полицейский, который пришел брать объяснения по поводу отказа, в системе МВД есть информация, что у политика уже снимали отпечатки пальцев — в 2016 году. 

— Я даже в УФСИН отказывался от дактилоскопии при исполнении мною наказания, поскольку я ранее уже дактилоскопировался, и это ни у кого не вызвало никаких вопросов, — говорит Доможиров.

Как ранее сообщал NewsVo, весной 2019 года в отношении Евгения Доможирова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Авария произошла 11 января около 17:15 в Грязовецком районе на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

Обстоятельства происшествия Евгений Доможиров и полиция тогда описывали по-разному. В областном УМВД утверждают, что "Фольксваген Поло" Евгения Доможирова врезался в КамАЗ, который в это время буксировал другой КамАЗ. Сам Евгений Доможиров пишет, что КаМАЗ в момент аварии стоял, причем без аварийки, то есть он был там один, без второго КаМАЗа. 

В ДТП серьезно пострадала жена Евгения, Ольга, которая ехала вместе с ним в машине. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу. 

Активист видит в деле политический подтекст и считает его полностью сфальсифицированным.

Тэги: Евгений Доможиров, полиция, отпечатки пальцев

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