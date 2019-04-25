В отношении Евгения Доможирова завели уголовное дело из-за январского ДТП, в котором пострадала его жена

На руководителя вологодского движения «Вместе» Евгения Доможирова завели уголовное дело из-за ДТП с КамАЗом. Напомним, авария произошла 11 января этого года около 17:15 в Грязовецком районе на 434 км автодороги Москва-Архангельск.

Обстоятельства происшествия Евгений Доможиров и полиция тогда описывали по-разному. В областном УМВД утверждают, что "Фольксваген Поло" Евгения Доможирова врезался в КамАЗ, который в это время буксировал другой КамАЗ:

- По предварительной версии мужчина 1974 г.р., управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигаясь в сторону г. Москвы, совершил столкновение с грузовым автомобилем КАМАЗ, который буксировал другой автомобиль КАМАЗ по крайней правой полосе. На данном участке автодороги имеется искусственное освещение и установлено максимальное ограничение скорости 70 км/ч. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства устанавливаются.

Однако на фотографиях с места аварии второго КаМАЗа нет. Сам Евгений Доможиров пишет, что КаМАЗ в момент аварии стоял, причем без аварийки, то есть он был там один, без второго КаМАЗа:

- Вьехал в стоящий без габаритов, аварийки и знаков Камаз-уборщик, - написал Евгений Доможиров на своей странице в соцсети в день аварии.

Фото областного УМВД.

В ДТП серьезно пострадала жена Евгения, Ольга, которая ехала вместе с ним в машине. С тяжелыми травмами она была доставлена в больницу.

12 апреля полиция возбудила в отношении Евгения Доможирова уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Это вызвало недоумение у лидера движения «Вместе».

- Смело могу утверждать, что виновник этого ДТП не я, а все-таки тот, кто бросил машину, - говорит Евгений Доможиров.

По словам Евгения, в похожей ситуации – когда он в декабре 2018 года поставил машину на обочине дороги к незаконной стройке рядом с комплексом «Речной квартал» в Вологде - полиция и суд пришли к выводу, что Доможиров нарушил правила дорожного движения (а именно пункт 1.5), поскольку создал помеху и опасность для других участников движения:

- Скажите мне, почему водитель снегоуборщика, бросивший машину прямо посредине полосы, даже не прижавшись к обочине, в темноте, ночью не выставив знака аварийной остановки, без аварийной сигнализации этот же самый пункт 1.5. правил дорожного движения не нарушает?

Активист видит в возбуждении этого уголовного дела политический подтекст и просит правозащитные организации оказать ему юридическую помощь. По словам Евгения, юрист требуется и ему, как подозреваемому, и его жене Ольге, как потерпевшей.