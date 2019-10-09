Грязовчанина, который устроил наркопритон в гараже, приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы

В Грязовце вынесли приговор 44-летнему мужчине, который варил дезоморфин в своем гараже и употреблял там наркотик вместе со знакомыми.

Ранее NewsVo писал, что информация о том, что мужчина занимается изготовлением наркотиков, поступила в управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. Проверяя сообщение, полицейские во время осмотра гаражного бокса, принадлежащего грязовчанину, изъяли флакон с веществом бурого цвета и шприцы. Следствие установило, что с 1 февраля до 15 мая 2019 года мужчина предоставлял свой бокс для употребления наркотиков.

— При этом в гараже он сам изготавливал для них и для себя известным ему кустарным способом дезоморфин, где и хранил наркотическое средство без цели сбыта в значительном размере до обнаружения и изъятия его сотрудниками полиции 15 мая 2019 года, — сообщает объединенная пресс-служба судов.

На суде грязовчанин заявил, что знакомые пришли к нему употреблять наркотики в тот день в первый раз, а вот обвинения в изготовлении дезоморфина отрицать не стал.

До этого мужчина уже был осужден условно, поэтому при вынесении приговора за организацию притона и изготовление наркотиков, суд отменил условный срок и назначил ему окончательное наказание в виде 1 год 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал NewsVo, в Череповце полицейские случайно обнаружили в гаражном боксе лабораторию по выращиванию конопли. Ее хозяин вел себя странно, беседуя с правоохранителями, и из-за этого те решили проверить его гараж.