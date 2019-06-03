Житель Грязовца организовал наркопритон в гараже

03.06.2019 [Общество]

44-летний житель Грязовца задержан по подозрению в организации наркопритона. В его гараже изготовляли и употребляли дезоморфин.

Информация о том, что мужчина занимается изготовлением наркотиков, поступила в управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. Проверяя сообщение, полицейские во время осмотра гаражного бокса, принадлежащего грязовчанину, изъяли флакон с веществом бурого цвета и шприцы.

- Емкость направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. Согласно заключению специалистов, в склянке находилось наркотическое средство дезоморфин массой 0,13 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Выяснилось, что мужчина неоднократно предоставлял свой гараж для употребления наркотиков своим знакомым. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ведется следствие.

Как ранее сообщал Newsvo, в Вологде 40-летний мужчина организовал наркопритон в своей квартире. Несколько месяцев он готовил дома дезоморфин и предоставлял жилье для употребления вещества.

Тэги: дезомофин, наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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