Житель Грязовца организовал наркопритон в гараже

44-летний житель Грязовца задержан по подозрению в организации наркопритона. В его гараже изготовляли и употребляли дезоморфин.

Информация о том, что мужчина занимается изготовлением наркотиков, поступила в управление по контролю за оборотом наркотиков областного УМВД. Проверяя сообщение, полицейские во время осмотра гаражного бокса, принадлежащего грязовчанину, изъяли флакон с веществом бурого цвета и шприцы.

- Емкость направили на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. Согласно заключению специалистов, в склянке находилось наркотическое средство дезоморфин массой 0,13 грамма, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Выяснилось, что мужчина неоднократно предоставлял свой гараж для употребления наркотиков своим знакомым. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 1 ст. 232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ведется следствие.

Как ранее сообщал Newsvo, в Вологде 40-летний мужчина организовал наркопритон в своей квартире. Несколько месяцев он готовил дома дезоморфин и предоставлял жилье для употребления вещества.