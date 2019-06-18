Житель Череповца выращивал коноплю в гараже

В Череповце полицейские случайно обнаружили лабораторию по выращиванию конопли. Ее хозяин вел себя странно, беседуя с правоохранителями, и из-за этого те решили проверить его гараж.

В полицию позвонил мужчина и рассказал, что рядом с одним из гаражей на улице Командарма Белова он заметил брошенный велосипед. Прохожий предположил, что вещь краденая и решил проинформировать об этом правоохранителей. Сотрудники ППС прибыли на место для проверки информации. Вскоре к полицейским подошел молодой человек и сообщил, что велосипед его, он пришел его забрать.

- Сотрудникам полиции необходимо было удостовериться, что вещь действительно принадлежит мужчине, поэтому стражи правопорядка начали задавать вопросы. В ходе разговора полицейские выяснили, что 32-летний череповчанин оставил велосипед возле своего гаража и ненадолго отлучился. Однако поведение владельца велосипеда показалось полицейским странным. Мужчина все время оглядывался и заметно нервничал, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поскольку хозяин гаража вел себя странно, полицейские решили осмотреть помещение. Во время осмотра выяснилось, что в гараже в емкостях с землей стоят похожие на коноплю растения. На место сразу же приехали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Оперативники вместе с экспертами изъяли в гараже 12 кустов. Кроме того, на месте были обнаружены различные приборы и приспособления для культивирования растений.

Экспертиза подтвердила, что изъятое - запрещенная для выращивания конопля. В отношении нарушителя был составлен протокол по ст. 10.5.1. КоАП РФ.

Ранее Newsvo сообщал, что в Тарногском районе к условному сроку приговорили местного жителя, который выращивал и хранил дома коноплю. При задержании у него изъяли около 1,6 килограмма растений.