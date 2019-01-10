Житель Тарногского Городка выращивал коноплю рядом с автодорогой

В Тарногском районе вынесли приговор местному жителю, который выращивал и хранил дома коноплю. При задержании у него изъяли около 1,6 килограмма растений.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 (незаконное хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, и наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 231 (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

- Как установлено судом, подсудимый без цели сбыта хранил в своем доме и по месту работы в Тарногском районе растения конопли и марихуану общей массой 1616,76 грамма, что является особо крупным размером. Кроме того, Ермолаев осуществил культивирование 110 растений конопли на участке местности на выезде с автодороги «Костылево - Тарнога» на автодорогу «Тотьма - Нюксеница - Великий Устюг», - сообщает объединенная пресс-служба судов в Вологодской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца 20 дней условно, с испытательным сроком 4 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.