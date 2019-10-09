В Грязовецком районе мужчину, домогавшегося 7-летней девочки, отправили на принудительное лечение

В Грязовецком районе суд отправил на принудительное лечение 51-летнего мужчину, который сексуально домогался 7-летней девочки. Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел в одном из населенных пунктов муниципалитета 18 июня 2019 года.

Судом и следствием было установлено, что в тот день пьяный мужчина был в своей квартире и через открытое окно увидел гуляющую рядом с домом малолетнюю девочку.

— Обманным путем, под предлогом показать котят, он подозвал ребенка к открытому окну, а затем схватил за руки и насильно затащил в квартиру, где непристойно касался девочки и несколько раз ударил ее. Спас ребенка ее родственник, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство, которое не позволяет ему осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Постановлением суда к мужчине применены принудительные меры медицинского характера: он пройдет лечение в специализированном психиатрическом учреждении.

Ранее Newsvo также сообщал, что в Череповце осудили 33-летнего местного жителя, который домогался 4-летней девочки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.