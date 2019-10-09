В Грязовецком районе мужчину, домогавшегося 7-летней девочки, отправили на принудительное лечение

09.10.2019 [Происшествия]

В Грязовецком районе суд отправил на принудительное лечение 51-летнего мужчину, который сексуально домогался 7-летней девочки.  Как ранее сообщал NewsVo, инцидент произошел в одном из населенных пунктов муниципалитета 18 июня 2019 года.

Судом и следствием было установлено, что в тот день пьяный мужчина был в своей квартире и через открытое окно увидел гуляющую рядом с домом малолетнюю девочку.

— Обманным путем, под предлогом показать котят, он подозвал ребенка к открытому окну, а затем схватил за руки и насильно затащил в квартиру, где непристойно касался девочки и несколько раз ударил ее. Спас ребенка ее родственник, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство, которое не позволяет ему осознавать характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Постановлением суда к мужчине применены принудительные меры медицинского характера: он пройдет лечение в специализированном психиатрическом учреждении.

Ранее Newsvo также сообщал, что в Череповце осудили 33-летнего местного жителя, который домогался 4-летней девочки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Тэги: насилие, дети

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести
Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района
В Белозерске из-за неправильно пробуренной скважины начал уходить под воду дом
В Вологде перевернулась машина службы пожаротушения, спешащая на вызов
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
"Стараюсь подобрее нарисовать, чтобы люди улыбнулись": учитель из Вашкинского района рисует карикатуры на злобу дня
В Белозерске для ликвидации ЧП со скважиной пробурят еще одну
В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат
В Вологде освободившийся из колонии мужчина снова стал жестоко бить своих детей
На набережной в Вологде снова возобновились работы по бетонированию
08.10.2019 [Происшествия]

В Череповце мужчина погиб от взрыва при попытке взломать банкомат

4134
1
08.10.2019 [Общество]

Погибшими в ДТП на трассе в Шекснинском районе оказались сотрудники администрации Череповецкого района

7254
5
07.10.2019 [Происшествия]

В Тарногском Городке водитель «Рено» сбил 5-летнюю девочку: ребенок умер

1279
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Музей Семенково под Вологдой проведет праздничную интерактивную программу «Покров — Батюшка!»
78 тысяч сеянцев кедра раздадут бесплатно вологжанам
Грязовчанина, который устроил наркопритон в гараже, приговорили к 1 году и 8 месяцам лишения свободы
Вологодское масло продают на Красной площади в Москве
Жители Белозерска возмущены покупкой техники вместо ремонта тротуара на улице Свободы
В Грязовецком районе мужчину, домогавшегося 7-летней девочки, отправили на принудительное лечение
«Как вкладывать в парк деньги, если нам не дают работать?»: в Вологде обсудили состояние Парка ветеранов
 


08.10.2019 [Общество]

«Как вкладывать в парк деньги, если нам не дают работать?»: в Вологде обсудили состояние Парка ветеранов

1176
0
09.10.2019 [БлогоVO]

Алгоритм действий родителей в ситуации травли

83
0
08.10.2019 [Обзор Прессы]

Учителя с зарплатой 3,5 тысячи рублей уволили за энтузиазм

401
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика