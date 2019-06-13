Череповчанина, домогавшегося 4-летней девочки, приговорили к восьми годам колонии

13.06.2019 [Происшествия]

В Череповце осудили 33-летнего местного жителя, который домогался 4-летней девочки. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

- 4-летняя девочка вместе со своей матерью находились в гостях у знакомых. В то время, когда мать ребенка со своей знакомой находились на кухне, 33-летний хозяин квартиры совершил действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На следующий день ребенок обо всем рассказал матери, и череповчанина арестовали. Свою вину он признал.

В региональном следственном управлении отмечают, что с целью уменьшить негативное воздействие на детскую психику во время расследования уголовного дела с девочкой работали психологи.

Суд признал жителя Череповца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее Newsvo сообщал, что в Никольске 20 мая вынесли приговор мужчине, который домогался маленьких девочек.  Летом 2018 года осужденный еоднократно силой и угрозами (демонстрацией ножа) заставлял 9-летнюю девочку и гулявшего с ней 7-летнего мальчика следовать за ним в заброшенную постройку. Там в отношении девочки он совершал непристойные действия и обнажался. Кроме того, он заманивал детей и увозил на окраину города, где продолжал свои непристойные действия.

Тэги: домогательство, развращал ребенка

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Синоптики обещают заморозки в Вологодской области
В Вологодской области с 1 июля вырастут тарифы на электричество и газ
С набережной в Вологде смыли надпись со стоимостью бетонирования берега
«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес
Житель Курской области отсудил у вологжанина, продавшего ему «Мерседес», 700 тысяч рублей из-за «скрученного» пробега
В Вологде на набережной появилась надпись со стоимостью бетонирования берега — «265 181 410 р»
Из бюджета Вологды заплатят 900 000 рублей за выступление экс-солистки «Serebro» в День города
Жителя Верховажья Юрия Шадрина оштрафовали на 30 тысяч рублей за статус о Путине в соцсети
Письмо в защиту арестованного вологодского журналиста Алексея Сизова направили в Генпрокуратуру
Регоператор «Аквалайн» пытался снять с себя обязанность по уборке переполненных мусорных площадок в Вологде
11.06.2019 [Происшествия]

Уголовное дело, возбужденное в отношении журналиста Ивана Голунова, закрыли

1750
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца нашел банковскую карту и потратил с нее 10 тысяч рублей
Футболисты из Череповца обыграли ярославский «Шинник-м»
Леонид Парфенов поможет жителю Верховажья, осужденному за пост о Путине, выплатить штраф
Череповчанина, домогавшегося 4-летней девочки, приговорили к восьми годам колонии
Глиняную кибитку передвижного театра изготовят в Вологде на «Городе ремесел»
110-килограммовый бутерброд с маслом из Череповца попадет в книгу рекордов России
25 свертков с наркотиком изъяли полицейские у 19-летней девушки в Череповце
 


07.06.2019 [Общество]

«Это моя гражданская позиция»: почему жители Вологодской области ездят на акции протеста в Шиес

6092
0
13.06.2019 [БлогоVO]

Заборы в нашем городе

138
0
12.06.2019 [Обзор Прессы]

Реализация невозможности. Почему система отпустила Ивана Голунова

1215
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика