Череповчанина, домогавшегося 4-летней девочки, приговорили к восьми годам колонии

В Череповце осудили 33-летнего местного жителя, который домогался 4-летней девочки. Инцидент произошел в декабре прошлого года.

- 4-летняя девочка вместе со своей матерью находились в гостях у знакомых. В то время, когда мать ребенка со своей знакомой находились на кухне, 33-летний хозяин квартиры совершил действия сексуального характера в отношении девочки, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На следующий день ребенок обо всем рассказал матери, и череповчанина арестовали. Свою вину он признал.

В региональном следственном управлении отмечают, что с целью уменьшить негативное воздействие на детскую психику во время расследования уголовного дела с девочкой работали психологи.

Суд признал жителя Череповца виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

Ранее Newsvo сообщал, что в Никольске 20 мая вынесли приговор мужчине, который домогался маленьких девочек. Летом 2018 года осужденный еоднократно силой и угрозами (демонстрацией ножа) заставлял 9-летнюю девочку и гулявшего с ней 7-летнего мальчика следовать за ним в заброшенную постройку. Там в отношении девочки он совершал непристойные действия и обнажался. Кроме того, он заманивал детей и увозил на окраину города, где продолжал свои непристойные действия.