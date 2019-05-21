В Никольске 52-летнего мужчину, домогавшегося девочек, приговорили к 19 годам колонии

21.05.2019 [Происшествия]

В Никольске 20 мая вынесли приговор мужчине, который домогался маленьких девочек. 52-летний житель города признан виновным в совершении трех  преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера, с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевших), в том числе по одному эпизоду – с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщало ранее региональное управление следственного комитета, летом 2018 года в Никольске пьяный обвиняемый неоднократно силой и угрозами (демонстрацией ножа) заставлял 9-летнюю девочку и гулявшего с ней 7-летнего мальчика следовать за ним в заброшенную постройку. Там в отношении девочки он совершал непристойные действия и обнажался. Кроме того, он заманивал детей и увозил на окраину города, где продолжал свои непристойные действия.

- О том, что девочки домогался незнакомый мужчина, узнала ее мать и обратилась в правоохранительные органы с заявлением о привлечении его к уголовной ответственности. В тот же день следователи СК России возбудили уголовное дело. В течение нескольких часов удалось установить личность подозреваемого лица, которым оказался безработный, ранее судимый местный житель, злоупотребляющий спиртным. Он был задержан, а затем по ходатайству следствия судом арестован, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали доказательства пяти эпизодов его преступной деятельности. В областной прокуратуре корреспонденту Newsvo сообщили, что потерпевшими по делу являются дети 9 и 10 лет.

- Суд согласился с государственным обвинителем, настаивавшем на строгом наказании, и назначил виновному лицу по совокупности преступлений наказание в виде 19 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Тэги: домогательства, дети

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