В Грязовецком районе будут судить мужчину, который домогался 7-летней девочки

51-летний житель Грязовецкого района предстанет перед судом за сексуальные домогательства к 7-летней девочке. Инцидент произошел в одном из населенных пунктов муниципалитета 18 июня 2019 года.

По версии следствия, в тот день пьяный мужчина был в своей квартире и через открытое окно увидел гуляющую рядом с домом малолетнюю девочку.

— Обманным путем, под предлогом показать котят, он подозвал ребенка к открытому окну, а затем схватил за руки и насильно затащил в квартиру, где непристойно касался девочки и несколько раз ударил ее. Спас ребенка ее родственник, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Психиатрическая экспертиза выявила у обвиняемого психическое расстройство, которое лишает мужчину способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Грязовчанин нуждается в принудительном лечении.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовного дела направлены в суд для решения вопроса о вменяемости жителя Грязовецкого района и применении к нему принудительных мер медицинского характера. Материалы уголовного дела переданы в суд для решения вопроса о вменяемости обвиняемого и помещения его в специальное медучреждение.

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце осудили 33-летнего местного жителя, который домогался 4-летней девочки. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.