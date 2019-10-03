ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести

03.10.2019 [Общество]
ЧП со скважиной в Белозерске: власти говорят, что дом придется снести

Власти Белозерска хотят снести дом № 4 по улице Шукшина, чтобы засыпать образовавшуюся из-за неправильно пробуренной скважины воронку. Разрешение на снос муниципалитет запросил письмом у владелицы постройки.

В данный момент на месте ЧП воронку засыпают щебнем, по состоянию на 3 октября засыпано около 200 кубических метров. Поток воды из скважины уменьшился.

По словам предпринимателя Анатолия Смаковского, которого администрация наняла для проведения работ по ликвидации скважины, необходимо бурить новую скважину на расстоянии 8 метров от существующей.

— Пробурить скважину глубиной 25 метров с цементацией затрубного пространства, скважина будет служить для доставки тампонажной смеси в напорный водоносный горизонт,. После этого самоизлив скважины будет устранен. Конкретного срока ликвидации скважины Смаковский не называет т. к. все зависит от того как пойдет процесс бурения, — сообщает сайт администрации Белозерска.

Как ранее писал  Newsvo, летом хозяйка дома на улице Шукшина решила провести водопровод. Женщина договорилась с фирмой, которая оказывает услуги по бурению скважин. Но когда специалисты пробурили 20-метровую скважину на ее участке, оттуда забил «фонтан». Как написали читатели NewsVo в нашей группе ВКонтакте, договор на проведение работ женщина не заключала. Специалисты фирмы затампонировали скважину и удалились, однако вода продолжала сочиться. Хозяйка дома нашла другую фирму, занимающуюся бурением скважин на воду, специалисты которой согласились ликвидировать течь.  9 августа ее работники приехали к дому и вскрыли скважину. Напор воды оказался таким сильным, что справиться с ним не удалось.

Работники, которые занялись устранением ЧП (предприниматель Анатолий Смаковский из Псковской области вместе с буровой компанией «Аквамарин») сообщили, что скважина была пробурена с нарушением технологий. Это подтвердили сегодня и в администрации Белозерска:

- В ночь с 01 на 02 октября произошло обрушение из-за вымывания четвертичных пород: обсадная труба ушла вниз образовался котлован радиусом 5 метров, глубиной от 3 – 6 метров, просел дом на 1.5 метра. <...> Проведение работ затруднено т.к. первоначально 06.06.2019 была неправильно пробурена скважина с грубейшим нарушением технологий, а затем снова 19.07 там продолжились работы.

В итоге сначала подтопило несколько жилых домов на улице Шукшина, затем прокопали канаву, по которой вода стала уходить в Белозерский канал, и на Шукшина ситуация улучшилась, но начало топить территории на улице Коммунистической. В ночь с 1 на 2 октября дом начал съезжать в яму возле скважины. Из-за происшествия в городе был объявлен режим ЧС, деньги на его ликвидацию пока выделяются из бюджета города.

Администрация Белозерска уже потратила 222 тысячи рублей на покупку цементной смеси для тампонажа неправильно пробуренной скважины. Еще 55 тысяч «ушло» на обследование места подтопления и выработке мероприятий по его устранению. Устранение последствий ЧП, по предварительным данным, обойдется в 2,8 млн рублей: правительство Вологодской области уже пообещало Белозерску финансовую помощь.

Тэги: ЧС, затопление, вода
Сюжет: прорыв скважины в Белозерске
Фото районной газеты "Белозерье"

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