В правительстве области объяснили возможное закрытие детского санатория под Тотьмой его невостребованностью

В правительстве Вологодской области объяснили возможное закрытие детского санатория «Зеленый бор» в Тотемском районе его невостребованностью. Об этом говорится в ответе на запрос NewsVo.

— В настоящее время лечение в санатории Тотемского района закончили два ребенка. Другим юным вологжанам такая помощь пока не требуется, тем более что в случае необходимости пациенты с заболеваниями опорно-двигательного аппарата направляются на бесплатное лечение в федеральные санатории. Таким образом, закрытие «Зеленого бора» не повлечет за собой уменьшения доступности оказания санаторной помощи ортопедического профиля детям, проживающим на территории Вологодской области. Все дети с заболеваниями опорно-двигательного аппарата будут обеспечены современным лечением.

В группе NewsVo в соцсети мы задали вопрос департаменту здравоохранения области, будут ли детям оплачивать проезд до федеральных санаториев, но ответа не получили.

По данным департамента, основным направлением деятельности санатория «Зеленый бор» является длительное консервативное лечение болезни Пертеса, ежегодно в Вологодской области выявляется "только 4-5 детей с данным заболеванием". При этом, как отмечают чиновники, в связи с освоением новых технологий лечения заболевания (прежде всего, малоинвазивным вмешательством с использованием артроскопических методик и биодеградируемых материалов) дети имеют возможность более быстрого восстановления в стационарных условиях.

Тем не менее, окончательное решение о ликвидации санатория пока не принято.

- Важно отметить, что принятию решения о закрытии учреждения предшествуют определенные процедуры: одобрение ликвидации учреждения Общественным советом при департаменте здравоохранения и проведение публичных слушаний по данному вопросу, которые состоятся 7 октября. Затем вопрос будет рассматривать специальная комиссия по оценке последствий принятия решения о ликвидации медицинской организации. Только после прохождения всех процедур и получения одобрения со стороны общественности правительством области может быть принято постановление о закрытии санатория «Зеленый бор», - говорится в ответе на запрос NewsVo.

Как ранее сообщал NewsVo, публичные слушания пройдут по месту расположения санатория, в поселке Десятино Тотемского района. И это тоже вызывает вопросы у многих вологжан.

- Почему решение должны принимать жители Десятино, которых по переписи 41, меньше чем коек в санатории? Вы же областное учреждение, а слушания проводите на уровне даже не поселения или района, а населенного пункта! - написала в соцсети Ольга Смирнова.

Фото санатория "Зеленый бор"

Родители детей, которые раньше лечились в санатории, выступают против его ликвидации. Об этом они написали в комментариях к предыдущей нашей новости.

- Дочь трижды была в этом санатории. Трижды! Да, условия проживания очень простые, Но скольким детишкам это санаторий помог! Не сосчитать. Там ведь дети лежали круглогодично - те, которым требуется постоянно быть в гипсе. Очень хороший персонал, чудесная природа. У нас что, сегодня нет детской ортопедической патологии? Куда пойдут оздоравливаться больные детишки? - отмечает Маргарита Николаева.

- Последний детский загородный санаторий в области. Предыдущий - одновременно и лагерь Янтарь - закрылся 3 года назад. Детское лечение у нас в области не нужно никому... - пишет Денис Попов.

На данный момент в "Зеленом бору" работает 31 человек. В ответе на запрос NewsVo отмечается, что в случае закрытия медучреждения при сокращении штата каждому из них будут предоставлены все социальные гарантии.

Санаторий «Зеленый бор» был основан в 1935 году, с 1977 года функционирует как санаторий для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, рассчитан на 30 круглогодичных коек. В медучреждении лечат болезнь Пертеса, врожденный вывих бедра, нарушение осанки, сколиоз, рахитические деформации. На сайте учреждения сообщается, что, в зависимости от степени тяжести заболевания, лечение длится от трех месяцев до трех лет. Основным контингентом больных являются дети от 8 до 12 лет, хотя в летние смены находятся на лечении дети до 14 лет включительно.