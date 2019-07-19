Минус "Янтарь плюс": как в Череповецком районе разворовали детский лагерь

Евгения Сибирцева

На сайте Change.org появилась петиция, в которое жители просят восстановить работу детского оздоровительного лагеря "Янтарь плюс" в Череповецком районе. А в группе "Вологодские сталкеры" опубликовали документальный фильм, посвященный этому лагерю. Помещения некогда популярного места детского отдыха выглядят, как после бомбежки.

- По настоящий момент в России значительно уменьшается количество детских лагерей, с хорошей инфраструктурой и интересными программами. При этом разрушенные и закрытые лагеря висят на балансах своих организаций. Их невозможно продать именно потому, что нельзя перепрофилировать. Требуются огромные вложения, которые сделают стоимость путевок неподъемной. Именно в такую ситуацию попал оздоровительный лагерь Янтарь Плюс, расположенный в Череповецком районе. Свою работу он начал с 1990 года. На отдых и лечение туда приезжали дети разных возрастов и с разных областей. За долгие годы работы лагерь закрепил за собой очень хорошую репутацию. Такой организованности досуга и качества медицинского обслуживания я не встречала нигде! Янтарь принимал детей как летом, так и зимой. За одну летнюю смену лагерь оздоравливал более 600 человек, а ещё это единственный санаторий в области, где лечили целеакию. Из-за отсутствия охраны лагерь просто разворовали и никаких действий со стороны владелицы и властей за это время не было! Тысячи отдыхающих детей, а также работники этого замечательного места имеют огромное желание вернуться туда. Очень надеюсь, что найдутся инвесторы, готовые помочь вернуть Янтарь к жизни!!! - говорится в петиции.

"Янтарь плюс", лето 2008 года. Фото: vk.com/club955076

Напомним, в 1994 на базе этого лагеря было создано закрытое акционерное общество, а в 1998-м году учреждена некоммерческая организация — санаторный лагерь круглогодичного действия «Янтарь Плюс». В 2007 году учреждению присвоили статус детского санатория. Лагерь работал круглый год, там отдыхали дети в возрасте от 4 до 17 лет.

"Янтарь плюс", лето 2016 года. Фото: vk.com/club955076

Летом 2016 года в лагере отдохнули более 3 тысяч детей. В том же году «Янтарь плюс» закрылся из-за проблем с отоплением, долгов перед «Теплоэнергией» и Пенсионным фондом. Еще в 2017 году там пришли в негодность электропроводка, пути эвакуации и система пожарной автоматики.

В марте 2017 года заместитель мэра Череповца Елена Авдеева пояснила, что проблемы у «Янтаря плюс» начались с 1 сентября 2016 года, когда муниципальное предприятие «Теплоэнергия» законсервировало убыточную мазутную котельную. Она отапливала «Янтарь плюс» и три соседних лагеря.

Как сообщал официальный сайт мэрии Череповца, после этого «Жемчужина Мологи», «Искра» и «Лесная сказка» перешли на отопление пеллетами. Руководство «Янтаря плюс» этому примеру не последовало и к 2016-му году накопило перед кредиторами более 15 миллионов рублей долга. Основная часть задолженности — перед «Теплоэнергией».

По словам Елены Авдеевой, они предлагали учредителю лагеря - областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса - составить график рассрочки платежей, но ответа не получили.

- Сначала мы предлагали составить график рассрочки платежей. Но ответной информации не получили. <...> Есть инвесторы, которые готовы погасить долги и вложить средства в лагерь. Деньги нужны немалые. Но конкретных планов действий собственник не предлагает, - заявила в марте 2017 года Елена Авдеева.

Спустя месяц, в апреле 2017 года, в областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса сказали, что они готовы продать лагерь. Председатель организации Ирина Головастикова также заявила, что им не давали рассрочку по платежам:

- Если городу лагерь интересен, то этот вопрос нужно было раньше рассматривать. «Теплоэнергия» нам на уступки не пошла, мы обращались неоднократно и на предприятие, и в арбитражный суд, чтобы нам сделали рассрочку по платежам. Но арбитражный суд рассрочку не дал. Мы обращались в банк — там денег тоже не дали. Поэтому лагерь не готов к работе. У нас нет денег на строительство новой котельной. Мы готовы рассмотреть любые варианты, мы заинтересованы, чтобы предприятие работало. Мы готовы продать лагерь за 50 миллионов рублей. У нас новый медицинский корпус, только он стоит 27 миллионов. Но мы готовы уступить, потому что знаем, что нужно капитально вкладывать деньги: крышу ремонтировать, котельную строить. Год назад на 1 апреля у нас было 26 миллионов рублей долгов, сейчас мы должны 8,5 миллиона. Всю зиму я искала инвестора, были договоренности с питерским инвестором, но люди отказались, - сказала Ирина Головастикова на совещании в мэрии.

Елена Авдеева в ответ на это сказала, что у города нет средств на выкуп лагеря, но что с поиском инвестора готово помочь инвестагентство «Череповец». Куда за месяц пропали инвесторы, про которых заместитель мэра говорила в марте 2017 года, не известно.

Совещание в мэрии Череповца 3 апреля 2017 года. Видео с официального сайта мэрии Череповца.

За три года власти так и не решили эти проблемы, а сам лагерь за это время пришел в еще более плачевное состояние.

- Вот так вот выглядит наш любимый лагерь на 08.05.19

Мародёры выдрали большинство труб, разбиты все умывальники в главном корпусе.

В столовой очень сильно протекает крыша, подставлены какие-то тазики, кастрюли.

В зале ЛФК разбиты зеркала.

Вход в первый корпус свободный со стороны беседки.

Через него же можно забраться на второй этаж. Он сохранился лучше, мародёры почему-то туда не добрались, ну или почти не добрались.

В мед.корпус вход через боковую дверь, в самом корпусе все разбито, все батареи сняты. Бутылки из под сока, водки и тд., - написал в мае в группе лагеря Vladislav Alekseevich.

Сегодня "Вологодские сталкеры" опубликовали в своей группе ВКонтакте документальный фильм, посвященный лагерю "Янтарь плюс".