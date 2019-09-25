В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»

25.09.2019 [Общество]

Санаторий для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата «Зеленый бор» в Тотемском районе могут ликвидировать. Департамент здравоохранения Вологодской области сообщает о проведении публичных слушаний по данному вопросу 7 октября в поселке Десятина.

— В общественных (публичных) слушаниях по вопросу рассмотрения вопроса о планируемом принятии решения о ликвидации БУЗ ВО «Санаторий «Зеленый бор» вправе принимать участие граждане, проживающие на территории сельского населенного пункта. Участникам публичных слушаний необходимо иметь при себе паспорт, либо иной документ, подтверждающий, что участник публичных слушаний — житель сельского населенного пункта, — говорится в сообщении на сайте департамента.

Результаты публичных слушаний будут опубликованы на сайте департамента здравоохранения в течение трех рабочих дней после проведения мероприятия.

Корреспондент NewsVo по телефону запросил в пресс-службе департамента здравоохранения комментарий, почему поднимается вопрос о ликвидации санатория, однако нам его не дали. Вместо этого редакцию попросили оформить официальный запрос в управление информационной политики правительства Вологодской области. Об ответе на него мы проинформируем читателей, как только нам его предоставят. 

Санаторий «Зеленый бор» был основан в 1935 году, с 1977 года функционирует как санаторий для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, рассчитан на 30 круглогодичных коек. В медучреждении лечат болезнь Пертеса, врожденный вывих бедра, нарушение осанки, сколиоз, рахитические деформации. На сайте учреждения сообщается, что, в зависимости от степени тяжести заболевания, лечение длится от трех месяцев до трех лет. Основным контингентом больных являются дети от 8 до 12 лет, хотя в летние смены находятся на лечении дети до 14 лет включительно.

 

Тэги: санатории, оптимизация, здравоохранение

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