Жителям дома №5 по улице Пригородной в Вологде спустя несколько месяцев отключения вернули горячую воду

26.09.2019 [Общество]

Жители аварийного дома №5 по улице Пригородной после многочисленных жалоб в различные ведомства сумели добиться ремонта водоподогревателя. Горячая вода в квартиры вологжан вернулась спустя несколько месяцев после отключения.

О ситуации Newsvo писал 24 июля: к тому моменту жильцы дома №5 по улице Пригородной в Вологде жили больше трех месяцев без горячей воды из-за сломавшегося бойлера. В управляющей компании говорили, что, поскольку дом признан аварийным и подлежит сносу, менять дорогое оборудование никто не будет. Тем не менее, во вторую волну программы переселения деревянная постройка не попала, и когда людям предоставят новое жилье, непонятно.

О том, как быть жителям в этом случае, корреспондент нашего издания спросил в ходе пресс-конференции 14 августа заместителя губернатора Вологодской области Антона Стрижова, который курирует вопросы ЖКХ в регионе.

- Что касается отказа управляющей компании проводить ремонт на внутридомовых системах, надо с этим разобраться. Давайте я возьму эту ситуацию на контроль, в рамках муниципального жилищного контроля мы это посмотрим. Люди же живут, дом же не снесен, они же будут жить там еще довольно продолжительное время, - сказал замгубернатора.

В итоге через несколько дней после пресс-конференции управляющая компания начала работы по замене труб и ремонту системы отопления. 25 сентября в дом на Пригородной, 5 вернулись тепло и горячая вода.

Тэги: ЖКХ, горячая вода, ремонт, управляющие компании

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