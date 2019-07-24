В доме №5 на улице Пригородной в Вологде больше трех месяцев живут без горячей воды

Жильцы аварийного дома №5 по улице Пригородной в Вологде больше трех месяцев без горячей воды из-за сломавшегося бойлера. В управляющей компании говорят, что, поскольку дом подлежит сносу, менять дорогое оборудование никто не будет. Тем не менее, во вторую волну программы переселения деревянная постройка не попала, и когда людям предоставят новое жилье, непонятно.

- Горячей воды в нашем доме месяца три так уже точно нет. Ситуация такая: задолго до планового отключения, за месяц, наверное, нам отключили горячую воду. Что-то ремонтировали. Неделя прошла, вторая, третья… Мы звоним в управляющую компанию, там пообещали собрать специалистов, все осмотреть, провести собрание. Но никакого собрания в итоге не было. Потом нам обещали, что во время планового отключения горячей воды все решат и сделают. Но вот прошло плановое отключение воды, всем людям дали воду, а нам не дают, - рассказала Newsvo жительница дома Наталья.

Причина отключения воды – сломавшийся водоподогреватель. В управляющей компании «Мы вместе», которая обслуживает дом, корреспонденту Newsvo сказали, что починить его нельзя.

Дом на улице Пригородной, 5. Фото жильцов.

- Дом аварийный, подлежащий сносу, расселению. Это раз. Водоподогреватель там вышел из строя, непригоден для ремонта. Это два. И его не заменить, потому что дом аварийный, и по капремонту эти работы не провести. Складываться и что-то новое покупать тут тоже смысла нет – дом расселят, - пояснил сотрудник ООО «УК "Мы вместе"».

Однако когда дом будет расселен, неясно. Дело в том, что аварийным его признали только в 2019 году, а во вторую программу переселения, реализация которой стартует в Вологодской области осенью, попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Сейчас на Пригородной,5 живут несколько семей, есть пожилые люди.

При этом жильцы дома, среди которых есть мужчины, разбирающиеся в данном виде оборудования, сами ходили в бойлерную и утверждают, что починить водоподогреватель можно. После того, как они сообщили об этом в управляющую компанию, на помещении повесили замок, и теперь у жильцов нет туда доступа.

- Нам сказали, что нужно тысяч 50 на ремонт, повесили замок и сейчас там ничего не делают. На звонки наши не отвечают. Ставить какие-то нагреватели дома мы не можем, потому что проводка плохая. Страшно, потому что впереди зима, как жить в таких условиях – непонятно. А в субботу (ред. – 20 июля) нас даже поджечь пытались. У нас рядом дом №7, расселенный, который горел множество раз уже. В эту субботу снова пытались его поджечь и пытались поджечь нас, но была дождливая погода и вовремя заметили – ничего не получилось у них, - говорит Наталья.

Вопрос, что же делать людям, живущим в аварийном доме без горячей воды, Newsvo адресовал управляющей компании. Там заявили, что проблему не решить без помощи городской администрации.

- Нужно какое-то совещание организовать с департаментом городского хозяйства, совместно решать этот вопрос. Мы всегда готовы помочь, предоставить необходимую информацию, - говорят в управляющей компании.

А пока управляющая компания и городская администрация будут организовывать совещания, жильцы аварийного дома в страхе ждут новых поджогов и наступления холодов.

Ранее Newsvo сообщал, что в ноябре 2016 года жильцы общежития по адресу улица Горького, 148 в Вологде месяц без горячей воды из-за сломавшегося бойлера.