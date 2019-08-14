Областные власти проверят, почему в доме №5 по улице Пригородной в Вологде несколько месяцев нет горячей воды

14.08.2019 [Общество]

Замгубернатора области Антон Стрижов пообещал разобраться, почему в доме на Пригородной, 5 в Вологде управляющая компания не хочет отремонтировать или заменить водоподогреватель.

О ситуации Newsvo писал 24 июля: жильцы дома №5 по улице Пригородной в Вологде больше трех месяцев без горячей воды из-за сломавшегося бойлера. В управляющей компании говорят, что, поскольку дом признан аварийным подлежит сносу, менять дорогое оборудование никто не будет. Тем не менее, во вторую волну программы переселения деревянная постройка не попала, и когда людям предоставят новое жилье, непонятно.

О том, как быть жителям в этом случае, корреспондент спросил в ходе пресс-конференции заместителя губернатора Вологодской области Антона Стрижова, который курирует вопросы ЖКХ в регионе.

- Что касается отказа управляющей компании проводить ремонт на внутридомовых системах, надо с этим разобраться. Давайте я возьму эту ситуацию на контроль, в рамках муниципального жилищного контроля мы это посмотрим. Люди же живут, дом же не снесен, они же будут жить там еще довольно продолжительное время, - сказал замгубернатора.

Отметим, что о похожей проблеме в соцсетях пишут жители домов № 4, 6, 8 по улице Прядильщиков. Им отказывают в ремонте систем отопления.

 

Тэги: горячая вода, отключение воды

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Прокурор области о набережной Вологды: «Было убого. Сейчас красиво»
Житель Грязовецкого района во время охоты на кабана случайно застрелил человека
В Череповецком районе частная фирма разбирает проданную ей дорогу
В Великом Устюге водитель ВАЗа насмерть сбил на «зебре» 18-летнюю девушку
Денис Поздняков покинул пост главного архитектора Череповца
Ярославских архитекторов, выступающих за благоустройство набережной Вологды «по бетону», исключили из сообщества «Городские реновации»
«Здравствуйте, это служба безопасности банка»: как мошенники обманывают жителей Вологодской области
Путина попросили присвоить Вологде статус города исторического наследия
Избирком Вологды сначала принял, а потом признал недействительными подписи, представленные кандидатом
В Вологде Евгения Доможирова оштрафовали на 5 тысяч рублей за побои, которых он не наносил
14.08.2019 [Общество]

«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде

563
1
14.08.2019 [Общество]

Реализация проекта по строительству мусорного полигона под Великим Устюгом приостановлена

560
0
14.08.2019 [Экономика]

В Вологодской области только 12,6% семей относятся к среднему классу

638
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

16 августа в Вологде пройдет выставка фотографий бездомных животных
«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде
Областные власти проверят, почему в доме №5 по улице Пригородной в Вологде несколько месяцев нет горячей воды
62-летний мужчина погиб во время пожара в аварийном доме в Соколе
В Бабаевском районе расчистят русло реки Колпь
В Вологде идет приемка детских и спортивных площадок, построенных в рамках "Народного бюджета ТОС"
3D-модель карты Берлина 1941 года увидят посетители нового музея в Кириллове
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

920
0
14.08.2019 [БлогоVO]

Вологда: грустная набережная. Или НЕ комфортная городская среда

186
0
13.08.2019 [Обзор Прессы]

Минобороны требует от жителей села под Северодвинском покинуть его

540
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика