Областные власти проверят, почему в доме №5 по улице Пригородной в Вологде несколько месяцев нет горячей воды

Замгубернатора области Антон Стрижов пообещал разобраться, почему в доме на Пригородной, 5 в Вологде управляющая компания не хочет отремонтировать или заменить водоподогреватель.

О ситуации Newsvo писал 24 июля: жильцы дома №5 по улице Пригородной в Вологде больше трех месяцев без горячей воды из-за сломавшегося бойлера. В управляющей компании говорят, что, поскольку дом признан аварийным подлежит сносу, менять дорогое оборудование никто не будет. Тем не менее, во вторую волну программы переселения деревянная постройка не попала, и когда людям предоставят новое жилье, непонятно.

О том, как быть жителям в этом случае, корреспондент спросил в ходе пресс-конференции заместителя губернатора Вологодской области Антона Стрижова, который курирует вопросы ЖКХ в регионе.

- Что касается отказа управляющей компании проводить ремонт на внутридомовых системах, надо с этим разобраться. Давайте я возьму эту ситуацию на контроль, в рамках муниципального жилищного контроля мы это посмотрим. Люди же живут, дом же не снесен, они же будут жить там еще довольно продолжительное время, - сказал замгубернатора.

Отметим, что о похожей проблеме в соцсетях пишут жители домов № 4, 6, 8 по улице Прядильщиков. Им отказывают в ремонте систем отопления.