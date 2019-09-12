«Следы, похожие на укус»: природа повреждений, найденных у третьеклассниц школы в Вологде, пока не определена

Управление образования в Вологде проверит, как в школах и детсадах города организована работа по борьбе с грызунами после вчерашнего инцидента в школе №8, сообщает пресс-служба городской администрации.

Информация о том, что крысы во время урока покусали учеников третьего класса одной из школ Вологды, появилась в СМИ накануне вечером. Однако в городской администрации отмечают, что природа повреждений, найденных у двух пострадавших девочек, пока не определена.

— По словам учителя, урок прошел в штатном, спокойном режиме, в конце урока к ней обратились две девочки со следами, похожими на укус. На сегодня источник, что это было, не определен. В настоящее время в школе работают надзорные органы, по компетенции. Идет опрос родителей, детей. Школа занимается в штатном режиме, ребята переведены в другой класс, обе девочки, которые пострадали, сегодня пришли в школу и занимались, — пояснила журналистам начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования города Вологды Ольга Бандяк.

​Уполномоченный по правам ребенка в Вологде Ольга Смирнова на своей странице в соцсети пишет, что, придя домой, одна из девочек рассказала маме об укусе, и та отвезла ребенка в травмпункт с подозрением на укус мыши. Там после обследования ребенку сделана вакцинация. Мать второй девочки, после того, как созвонилась с первой, тоже отвезла ребенка в травмпункт.

Информации о том, что в школе № 8 ранее появлялись крысы или мыши, в управлении образования нет. Ольга Бандяк также отметила, что меры по дератизации и дезинфекции в школах Вологды проводятся регулярно, в плановом режиме.

— Мы сделаем запрос в каждую школу и детский сад, чтобы проконтролировать, как исполняются эти мероприятия в связи с этой ситуацией, — отметила Бандяк.

Ранее NewsVo сообщал, что сообщениями СМИ о покусанных в Вологде школьниках заинтересовался следственный комитет.