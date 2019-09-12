Следователи проверят информацию о покусанных грызунами школьниках в Вологде

В Вологде следователи выяснят обстоятельства происшествия с грызунами в одной из школ Вологды. По данным NewsVo, об инциденте сообщили родители учеников школы № 8.

— По сообщениям СМИ со ссылкой на информацию из социальных сетей, в результате инцидента, произошедшего в школе накануне, 11 сентября, пострадали от укусов грызунов несколько детей. Им оказана медицинская помощь. Проведение процессуальной проверки обстоятельств произошедшего поручено следователям следственного отдела по городу Вологда - сообщает СУ СК России по Вологодской области.

Как ранее сообщал Newsvo, вечером 11 сентября портал gorodvo.ru написал о том, что крысы во время урока покусали учеников третьего класса. В городской администрации отмечают, что обстоятельства происшествия устанавливаются, идет проверка.