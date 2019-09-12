В Вологде проверяют информацию о покусанных крысами школьниках

В Вологде идет проверка после сообщений о покусанных на уроке школьниках.
О том, что в одной из вологодских школ крысы напали на детей посреди урока, накануне вечером написал портал vologda-poisk.ru. По данным издания, животные покусали трёх учеников третьего класса. После этого детям вызывали «скорую помощь» и сделали прививки от бешенства.
В пресс-службе администрации Вологды корреспонденту NewsVo сообщили, что все обстоятельства происшествия еще устанавливаются:
— На данный момент точно можно сказать, что есть факт обращения в травмпункт с жалобой на укусы. Но на самом уроке в школе этого никто не видел. Пока идет разбирательство: кто покусал, когда и при каких обстоятельствах. Более подробную информацию сможем дать позже.