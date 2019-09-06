«Состояние средней тяжести»: найденную в Тарногском районе двухлетнюю девочку доставят в Вологду санавиацией

06.09.2019 [Происшествия]

Найденную в лесу в Тарногском районе двухлетнюю Василису доставят в Вологду бортом санавиации. Медики вылетели за ребенком сегодня в 12.30.

Ранее Newsvo сообщал, что пропавшая 4 сентября девочка была найдена сегодня около 11 часов утра.

— Девочку обнаружили примерно в 950 метрах от места пропажи, в лесном массиве. Состояние ребенка средней тяжести, девочка была осмотрена на месте врачами. В Тарногский район вылетает борт санавиации. Ребенок будет доставлен в областную детскую больницу, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

По данным пресс-службы УМВД по Вологодской области, ребенка обнаружил волонтер. Девочка лежала, заваленная ветками и листьями, и еле слышно плакала. 

Василиса пропала в селе Красном Тарногского района днем 4 сентября. 29-летняя мать оставила ребенка в песочнице вместе с 6-летней и 4-летней сестрами, а когда вернулась, девочки там уже не было. Поиски ребенка шли двое суток, в них принимали участие около 400 человек — полиция, следователи СКР, волонтеры, местные жители. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело.

Выяснилось, что 29-летняя мать ребенка ранее привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, состояла на профилактическом учете в полиции. Кроме пропавшей девочки, у нее еще четыре ребенка. Этих детей из семьи изъяли, сейчас они находятся в больнице.

Тэги: дети

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