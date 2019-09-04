Новый спорткомплекс с бассейном открыли в Череповце

04.09.2019 [Общество]

«ФосАгро» построила для студентов Череповецкого химико-технологического колледжа  спорткомплекс с бассейном. Власти отмечают, что у других жителей города тоже будет возможность заниматься плаванием в новом центре.

— В спортивном комплексе оборудован бассейн на пять дорожек по 25 метров, сауна, тренажерный зал, зал атлетической гимнастики и конференц-зал. Общая площадь всех помещений — более 2600 квадратных метров. Уникальная особенность спортивного комплекса — остекление фасада с керамической фотопечатью, которая не выцветает, не боится воды и морозов, — сообщает сайт областного правительства.

Ранее Newsvo сообщал, что в мае в Череповце освятили часовню, построенную на территории цеха по производству аммиака азотного комплекса АО «Апатит». Это уже четвертый деревянный храм, построенный на территории череповецкого предприятия на средства «Фосагро».

 

Тэги: Строительство, Фосагро

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