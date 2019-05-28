В Череповце на территории цеха по производству аммиака построили часовню

28.05.2019 [Общество]
В Череповце на территории цеха по производству аммиака построили часовню

В Череповце в День химика освятили часовню, построенную на территории цеха по производству аммиака азотного комплекса АО «Апатит». Это уже четвертый деревянный храм, построенный на территории череповецкого предприятия на средства «Фосагро».

Как сообщает пресс-служба АО «Апатит», новый деревянный храм в старорусском стиле собран из заранее заготовленного в Вологодской области леса. Часовню венчают пять куполов. Маковки сделаны из тонких осиновых дощечек — лемеха — сделанных вручную. Иконы изготовили в Рыбинске, в иконописной мастерской.

— Это уже четвертый храм в Череповецком комплексе АО «Апатит», построенный в рамках возрождения дореволюционной традиции возведения церквей при заводах, — подчеркнул генеральный директор АО «Апатит» Владимир Давыденко. — Компания вкладывает деньги не только в модернизацию производственных мощностей, социальные объекты, но и в духовное воспитание нашего коллектива. Я верю, что собравшиеся здесь будут ходить в эту часовню, молиться за своих родных, друзей и на благо нашей страны.

Ранее деревянные часовни были построены на азотном комплексе (в честь святого пророка Елисея), на фосфорном комплексе (в честь святой Великомученицы Варвары), а также на территории базы отдыха «Сосновка» (в честь святого Великомученика и целителя Пантелеимона).

Как ранее сообщал Newsvo, «Фосагро» выделяет деньги на строительство православных храмов и привозит в Россию частицы мощей святых. В частности, именно эта фирма проспонсировала транспортировку частицы мощей святителя Николая Чудотворца из Италии в Россию.

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В тему

26 мая во время освящения храма Всех Святых во французском Страсбурге патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит три храма в сутки, сообщает «Интерфакс».

«Мы сегодня строим в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за десять лет», — сказал он, обращаясь к верующим, пришедшим на службу.

«Это не потому, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить, — сказал предстоятель. — Наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял, что без Бога ничего не получается».

Как отметил патриарх Кирилл, «в нашей технологически развитой цивилизации нужны такие места, где человек мог бы почувствовать близость к Богу».

Тэги: Фосагро, храмы

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