В Вологде не хватает детских сертификатов допобразования

30.08.2019 [Общество]

В Вологде не могут обеспечить детскими сертификатами допобразования всех желающих. Перед началом учебного года многие родители озаботились их получением, но в управлении образования говорят, что сертификатов больше нет.

«Нет сертификатов. Сегодня были в Управлении. Сказали, что раздали всё за 2 недели и 2 дня в июне месяце. Ничем помочь не могут», — пишет Екатерина.

«Я сегодня была в управлении образования. Мне вежливо сказали, что сертификаты закончились еще в июне)), что желающих получить сертификат гораздо больше, чем самих этих сертификатов. Даже заявление отказались принять. Предложили мониторить ситуацию, вдруг появятся дополнительные, о чем обязательно будет сообщено на сайте управления», — пишет Ольга.

В управлении образования Вологды Newsvo пояснили, что количество сертификатов допообразования, выделяемых на город, ограничено показателями, определенными на федеральном уровне.

— Каждый год количество сертификатов растет. Так к примеру, в 2017 году только 10% детей Вологды в возрасте от 5 до 18 лет могли получить такие сертификаты, тогда на город был выделен 4 531 сертификат. В 2018 году уже 7 014 детей обучались по сертификатам. В этом году - 9 426 детей. Изменения в программу вносят каждый год, количество выделенных на Вологду сертификатов будет продолжать расти. Сертификаты, которые были выделены на этот год начали выдавать в июне, и они быстро закончились. Но дело в том, что ежемесячно до 25 числа проводится оценка использования сертификатов. Если договор не заключен, значит, сертификат освобождается. Сертификаты, которые сейчас пока заняты, но по ним не заключат договора в сентябре – освободятся,  — отметила начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования администрации города Вологды Ольга Бандяк.

Освободившиеся сертификаты допобразования можно будет получить в управлении  в 20-х числах сентября. Для этого необходимо обратиться по адресу: Вологда, ул. Козленская, 6, каб. 213, телефон: 72-52-09.

Как ранее сообщал Newsvo, сертификат допобразования  дает право детям за счет государства заниматься кружках и секциях, участвующих в проекте. Так, например, обучение по сертификатам проходят в недавно открывшемся детском технопарке «Кванториум» и ряде других частных и государственных учреждений Вологды (полный список есть на vologda.pfdo.ru). 

 

Тэги: дополнительное образование, дети, школьники

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