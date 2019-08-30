С 10 сентября во всех автобусах ПАТП-1 в Вологде заработает оплата проезда бесконтактной банковской картой

С 10 сентября во всех 130 автобусах ПАТП-1 в Вологде обещают наладить оплату проезда бесконтактной банковской картой. Кроме того, купить билет можно будет с помощью приложений Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay, установленных на смартфонах.

— Чтобы совершить платеж, пассажиру достаточно поднести карту или свой телефон с соответствующей программой к жёлтому терминалу. Все бесконтактные терминалы будут находиться в центральной части автобусов, — сообщает пресс-служба администрации Вологды.

При этом стоимость билета, приобретенного с помощью бесконтактной оплаты, — 25 рублей, а при оплате наличными — 26 рублей.

Как ранее сообщал Newsvo, бесконтактная оплата проезда появилась на 19 новых автобусах ПАТП-1 с 22 июля. Тогда планировалось, что функция заработает на всех автобусах перевозчика с 1 сентября. Обсуждается возможность присоединения к проекту в следующем году и частных перевозчиков. Некоторые из них уже ищут поставщиков новых терминалов.