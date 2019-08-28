«Церковь Сретения на бетоне – разбитое сердце вологжан»: в Вологде прошел митинг защитников зеленой набережной

В Вологде сегодня прошел второй митинг против бетонирования городской набережной. Около пятисот человек, по оценкам организаторов, собрались на площади Чайковского, чтобы выступить в защиту зеленых берегов реки и … увидели батуты. Выяснилось, что городская администрация согласовала размещение двух аттракционов в то же время и в том же месте, что и митинг защитников набережной. На одном из батутов периодически включали музыку, но проведению акции она помешать не смогла.

В начале митинга его организаторы еще раз коротко напомнили о главных нарушениях, допущенных при берегоукреплении реки: о том, что завышена нижняя линия бетонирования, а предписания контрольных ведомств не исполняются, о том, что после письма комитета по охране памятников городскую администрацию вовремя не были приостановлены работы.

- Очень часто я слышу фразу о том, что сейчас мы проведем берегоукрепление, а потом будем делать благоустройство. И этой фразой спекулируют везде и всюду. Я как архитектор хочу сказать, что так не должно быть, это должен быть комплексный проект. Решение должно было приниматься комплексно, и три километра сложного, разноуклонного берега – к участкам нужно было подходить более индивидуально, а не закатывать все под единую бетонную гребенку самый центр исторического города – наш зеленый берег, - сказала архитектор Алена Сидорова.

Архитектор Лев Анисимов говорил о том, что благоустройство по бетону, предложенное ярославскими архитекторами, по его мнению, невозможно.

- Озеленить бетон так, как показано на их картинках – невозможно. На бетоне любой грунт будет промерзать, - отметил Анисимов.

Координатор градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольга Смирнова пришла на митинг с плакатом «Воеводы город пропили»:

- Для того, чтобы разорить город, много не надо. Надо просто не слышать и быть не трезвым. Такая «нетрезвость» она сейчас и есть у нас во власти. Потому что, чтобы не говорили, именно политическая воля привела нас к таким берегам. И именно политическая воля наших политиков – мэра, губернатора, федеральные органы власти – могут помочь исправить эту ошибку. Потому что политик – это человек, наделенный властью, это сильный человек. И сила этого человека заключается в том, чтобы признать ошибки. И это совершенно правильно. И мы говорим здесь о людях, которые могут принять решения, - говорит Ольга.

Представители движения «Хранители Вологды» рассказали о результатах проведенного ими среди 700 жителей города опроса. Около 70% опрошенных недовольны бетонированием реки. Активистка Оксана Ханова говорит, что многих респондентов огорчило берегоукрепление, проведенное напротив Соборной горки:

- Для многих вологжан огромной болью стала потеря вида на церковь Сретения. Церковь Сретения на бетонной набережной – разбитое сердце вологжан.

Фото "Настоящей Вологды"

Движение «Река объединяет» представило на митинге консолидированный проект развития набережной Вологды. В его основу легли предложения жителей города, собранные во время соцопросов и выдвинутые на воркошопах.

Гид Нина Смелкова считает, что бетонирование набережной неизбежно приведет к снижению потока туристов в Вологду, а это скажется на экономике города:

- Вы даже не понимаете, насколько туризм важен, насколько он может облагородить и оживить экономику нашего города. Это гостиницы, рестораны, гиды, музеи… Это большие деньги, потому что к нам едут из Питера и из Москвы. Эти люди устали от бетона в своих собственных городах. Они хотят России. У них есть иллюзия, что Вологда – это врата Русского Севера (…) Сохранение зеленых берегов – это экономически целесообразное дело, мы должны сохранять исторический образ города, чтобы к нам поехали люди, чтобы мы жили за счет этого в дальнейшем.

Представители регионального общественного движения за здоровый образ жизни «Здравница» беспокоятся, как после бетонирования дети будут кататься с горок в районе Соборной горки на санках и на лыжах. Кроме того, из-за стройки хотят убрать вагончик, которым они пользовались во время зимних купаний в проруби, и куда его теперь перенесут – непонятно.

Участники митинга вслух вместе читали стихотворение Александра Рябьева с листочков, которые раздали организаторы

Митинг длился около часа, в резолюции участники потребовали внести изменения в реализуемый проект берегоукрепления и демонтировать уже уложенный бетон.