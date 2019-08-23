В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной

23.08.2019 [Общество]

Администрация Вологды вовремя не выполнила предписание Комитета по охране объектов культурного наследия области о приостановке работ по бетонированию набережной. Это следует из письма, отправленного ведомством координатору градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольге Смирновой.

17 августа градозащитники подали в Комитет заявление, в котором просили включить ансамбль набережной Вологды в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По закону, после получения такого документа ведомство должно начать назначить экспертизу, которая и определит, является ли объект памятником. На время проверки на объекте прекращаются любые работы.

Выяснилось, что Комитет еще 22 июля направил мэру Вологды письмо о необходимости приостановить «земляные, строительные, хозяйственные работы, которые проводятся ООО „Магистраль“ в рамках берегоукрепления реки города Вологды».

Однако, как ранее сообщал Newsvo, на деле работы были приостановлены только после 10 августа, и, как сообщала пресс-служба администрации, не из-за письма Комитета, а из-за повысившегося уровня воды в реке. 

Примечательно, что 3 августа, выступая на воркшопе городской администрации, глава комитета ОКН Елена Кукушкина ни слова не сказала о предписании приостановить работы, но заявила, что, скорее всего, заявка градозащитников будет отклонена.


— Что же касается проекта об историческом поселении, который у нас вступил в действие с 9 января 2019 года, то нужно сказать, что набережная и объекты набережной учтены там в полном объеме абсолютно, включая само пространство реки, ее берега, гладь и так далее. У нас есть охраняемые панорамы, где подробно прописано, что охраняется, включая водную гладь, берега, соотношение исторических доминант. Поэтому мы рассматриваем вопрос о возможности выявления в данном случае объекта культурного наследия «ансамбль набережной», но, исходя из предварительного анализа, считаем, что дополнительное установление статуса не придаст еще дополнительных мер каких-то охранных, исходя из тех нормативов, которые сегодня уже установлены.

 

 

Тэги: бетонирование, благоустройство
Сюжет: Благоустройство набережной в Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Открыто движение по новому участку обхода Вологды
38-летний мужчина и 2-летняя девочка погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе
Вологжанку, которая взяла деньги за интим, но услуги не оказала, обвиняют в мошенничестве
В Вологде приставы установили на улице щит с фотографиями алиментщиков
В Вологде прошел митинг за честные выборы
В Череповецком районе вертолет упал в воду: один человек погиб
Вологодское предприятие «Ротор» выставили на продажу за 58,5 млн рублей
Игра от вологодских разработчиков возглавила топ приложений, в которых россияне проводят много времени
Взлетную полосу аэропорта в Великом Устюге обещают заасфальтировать к 1 октября
В Вашкинском районе водитель «Лады» насмерть сбил 34-летнюю женщину
21.08.2019 [Общество]

Открыто движение по новому участку обхода Вологды

6149
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скульптуру девочки с бисквитом установят на улице Карла Либнехта в Череповце
Новый прожиточный минимум установили в России: 11 185 рублей
Больше половины жителей России предпочитают самолечение визиту к врачу
Грязовецкую ЦРБ оштрафовали на 75 тысяч рублей после проверки Роспотребнадзора
Суд вынес приговор череповчанину, убившему проститутку и ее водителя
В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной
Выставка работ художника Зураба Церетели откроется в Вологде 4 сентября
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1629
0
23.08.2019 [БлогоVO]

Почему не требовать отмены регистрации уже применяемых в других странах препаратов как класса?

175
0
22.08.2019 [Обзор Прессы]

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

265
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика