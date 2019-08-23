В Вологде вовремя не выполнили предписание о приостановке работ по бетонированию набережной

Администрация Вологды вовремя не выполнила предписание Комитета по охране объектов культурного наследия области о приостановке работ по бетонированию набережной. Это следует из письма, отправленного ведомством координатору градозащитного движения «Настоящая Вологда» Ольге Смирновой.

17 августа градозащитники подали в Комитет заявление, в котором просили включить ансамбль набережной Вологды в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. По закону, после получения такого документа ведомство должно начать назначить экспертизу, которая и определит, является ли объект памятником. На время проверки на объекте прекращаются любые работы.

Выяснилось, что Комитет еще 22 июля направил мэру Вологды письмо о необходимости приостановить «земляные, строительные, хозяйственные работы, которые проводятся ООО „Магистраль“ в рамках берегоукрепления реки города Вологды».

Однако, как ранее сообщал Newsvo, на деле работы были приостановлены только после 10 августа, и, как сообщала пресс-служба администрации, не из-за письма Комитета, а из-за повысившегося уровня воды в реке.

Примечательно, что 3 августа, выступая на воркшопе городской администрации, глава комитета ОКН Елена Кукушкина ни слова не сказала о предписании приостановить работы, но заявила, что, скорее всего, заявка градозащитников будет отклонена.