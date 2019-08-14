«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде

«Магистраль» приостановила работы по берегоукреплению набережной в Вологде из-за повысившегося уровня воды. Городская администрация сообщает, что только в ночь с 13 на 14 августа в областной столице выпала половина месячной нормы осадков.

«Уровень воды в реке сильно поднялся. Сейчас мы не можем продолжать работы по мощению камня и бетонированию. Кроме того, когда по реке проходят лодки и катера, вода на два метра захлестывает откос. Проводить бетонирование и мощение частями нецелесообразно и неэффективно. Пока все работы на объекте приостановлены, когда они возобновятся, пока сказать сложно, все зависит от природы», — рассказал прораб ООО «Магистраль» Роман Плиев.

Сейчас, как сообщает администрация города, забетонировано около 2,4 км берега, мощение камнем завершено на отрезке в 2 км. Общая протяженность реконструируемого участка — почти 3 км.

Градозащитники отмечают, что работы на набережной были приостановлены еще в воскресенье.

Как ранее сообщал Newsvo, контракт «Выполнение работ по объекту: «Благоустройство набережной от моста 800-летия города Вологды до улицы Гоголя в городе Вологде 1 пусковой комплекс (берегоукрепление)» был подписан летом 2017 года. На аукцион тогда поступила только одна заявка — от ООО «Магистраль». Общая сумма контракта — 265 181 410 рублей. Деньги на берегоукрепление выделены из федерального бюджета и бюджета Вологодской области.

Дорогостоящий проект реализовывался администрацией Вологды несмотря на протесты части жителей и возражения экспертов. Независимая экспертиза Вологодского университета показала, что набережная не нуждается в берегоукреплении, а сплошное бетонирование приведёт к повышению уровня грунтовых вод. Архитекторы и специалисты по культурному наследию считают, что бетонирование грубо нарушит исторический ландшафт набережных города, где расположены десятки объектов культурного наследия. Последствия реализации проекта обсуждались в Союзе архитекторов России, на котором были приняты рекомендации по остановке работ и отказу от сплошного бетонирования.

В материале "Вас не спрашивали: как проект набережной в Вологде обсудили с жителями без их участия" Newsvo рассказывал, что, судя по документации, выложенной на сайте госзакупок, в утвержденном проекте не было сплошного бетонирования, на плане видны зеленые участки незатопляемой части берега.