В память о закрывшейся птицефабрике в Череповецком районе установили на постамент старинный ГАЗ

В поселке Климовское Череповецкого района установили на постамент старинный грузовик-«полуторку», принадлежавший закрывшейся птицефабрике. Местные жители хотят ее отреставрировать.

— Машина раньше, когда работала птицефабрика, стояла у транспортного цеха. И уже тогда была для людей «памятником» — ее подняли на постамент, куда она заехала еще своим ходом. А когда «Череповецкий бройлер» закрылся, грузовик остался без присмотра. И, возможно, если бы его не перевезли в центр, от него скоро ничего бы не осталось. А для нас это — память прошлых лет. У тех, кто долго работал на птицефабрике, осталось много теплых воспоминаний об этой полуторке… Да и о том времени вообще, — рассказала районной газете «Сельская новь» жительница деревни Вера Кудряшова.

В августе машину вместе с постаментом перевезли с территории закрывшегося предприятия на площадь в Климовском. Люди сами нашли технику и подготовили площадку для установки «полуторки». С местной властью эти действия были согласованы.

— Сейчас готовим ремонт грузовика — нужно поменять борта, частично убрать поломки и покрасить, — добавила Вера Кудряшова. — Тогда он станет настоящим украшением центра Климовского. Пусть радует людей!

Как ранее сообщал Newsvo, «Череповецкий бройлер» был признан банкротом в конце 2013 года. Ситуация на предприятии резко ухудшилась после того, как предприятие приобрел московский холдинг «ОГО», взявший крупные кредиты под развитие производства «Шекснинской птицефабрики» и «Череповецкого бройлера». В августе 2019 года имущество фирмы после нескольких торгов продали по цене, в 14 раз ниже изначальной, ООО «Прод Торг» из Московской области.