Имущество «Череповецкого бройлера» продали с торгов по цене в 14 раз ниже изначальной

28.08.2019 [Экономика]

Имущество «Череповецкого бройлера» продали с торгов фирме из Московской области по цене, примерно в 14 раз ниже изначальной. Сообщение о заключении договора купли-продажи появилось в государственном реестре сведений о банкротстве.

Если изначально «движимое и недвижимое» имущество птицефабрики, в которое входит производственный комплекс птицефабрики в деревне Климовское, производственные здания, земельные участки, техника и оборудование предприятия-банкрота можно было купить за 438,3 миллиона рублей, то в августе 2019 года ООО «Прод Торг» приобрел имущественный комплекс «Череповецкого бройлера» всего за 31 млн рублей. Учредитель и директор фирмы-покупателя - Эдуард Скворцов.

Как ранее сообщал Newsvo, «Череповецкий бройлер» был признан банкротом в конце 2013 года. Ситуация на предприятии резко ухудшилась после того, как предприятие приобрел московский холдинг «ОГО», взявший крупные кредиты под развитие производства «Шекснинской птицефабрики» и «Череповецкого бройлера». Имущество птицефабрики ранее уже несколько раз выставляли на торги, однако, как сообщается в реестре сведений о банкротстве, они не состоялись. Тогда желающих купить птицефабрику не нашлось, и цена снижалась с каждыми торгами.

Тэги: птицефабрики, банкротство, долги
Сюжет: Банкротство агрохолдинга "ОГО"

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