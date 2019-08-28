Самовыдвиженца Андрея Карягина не зарегистрируют кандидатом в депутаты гордумы Вологды

28.08.2019 [Общество]

Территориальная избирательная комиссия Вологды оспорила решение городского суда о том, что отказ в регистрации кандидатом в депутаты гордумы самовыдвиженца Андрея Карягина был незаконен. Президент межрегиональной экологической и благотворительной организации «Зеленый полюс» не сможет принять участие в выборах 8 сентября.

— Вологодский областной суд отменил решение суда первой инстанции, отказал в удовлетворении требований Андрея Карягина и признал законным и обоснованным решение ТИК г. Вологды об отказе в его регистрации в качестве кандидата в депутаты Вологодской городской думы по одномандатному избирательному округу № 20. Апелляционное определение вступило в законную силу, — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Об этой ситуации Newsvo писал в начале августа. Андрей Карягин баллотировался на округе № 20 как самовыдвиженец. Кандидат от «Единой России» на этом округе — Сергей Никулин.

Президент «Зеленого полюса» представил в избирком Вологды 46 подписей жителей Вологды. 2 августа в избиркоме ему выдали протокол проверки подписных листов, в котором говорилось, что 44 подписи были признаны достоверными (для регистрации в качестве кандидата на 20 округе нужно представить 42 подписи избирателей). Документ, подтверждающий это, Карягину выдали 2 августа.

— При получении итогового протокола проверки подписных листов, секретарь ТИК г. Вологды Зубов О.А. завёл со мной разговор, о том, почему я не получал зарплату в МЭБОО «Зелёный полюс» за 2018 год, т. к. мною это было указанно.  Получив от меня ответ, что я работал в это время и с 2015 года на общественных началах, без оплаты труда, Зубов О.А. в ультимативной форме потребовал повторно представить справку, которую я представлял ранее, при выдвижении своей кандидатуры, сказав мне, что если я не представлю этот документ, то у меня будут проблемы с регистрацией, — пишет на своей странице в соцсети Андрей Карягин.

После того, как справка была предоставлена, в ТИК решают повторно пересмотреть подписные листы и находят в них нарушения. В самой форме подписных листов  в качестве места работы кандидат указал общественную организацию, в которой не получает зарплату. В избиркоме корреспонденту Newsvo пояснили, что в таком случае кандидат считается не выполнившим требования законодательства о форме и содержании подписных листов, а значит, все подписи в них считаются недействительными. 

Избирательная комиссия обязана была уведомить кандидата о выявленных нарушениях, но, как говорит Андрей Карягин, этого сделано не было. 4 августа ТИК повторно рассмотрел его подписные листы, а уже 5 августа ему отказали в регистрации кандидатом.

Обжаловать это решение  президент «Зеленого полюса» решил в суде. На заседании Андрей Карягин представил справку, что с 1.07.2019 года между ним и МЭБОО «Зелёный полюс» заключён трудовой договор.

Андрей Карягин на митинге за честные и чистые выборы в Вологде, 17 августа 2019 года. Фото Александра Сайкина.

— То есть на момент подачи документов (2 июля)  со мной был заключен трудовой договор. Просто они не разобрались. Кроме того, на суде представители ТИК говорили, что якобы послали мне почтой уведомление в Москву, потом говорили, что послали его не почтой, а телефонограммой, но никаких доказательств этого представить суду не смогли. Судья задавала мне такой вопрос: «Как вы считаете, вы не вводили в заблуждение избирателей при сборе подписей?». А я даже думать об этом не думал. Прокурор тоже сказал, что, по его мнению, избирателей в заблуждение я не вводил. 

В итоге 15 августа Вологодский городской суд вынес решение о признании незаконным отказа в регистрации кандидата. Избирком решил обжаловать это решение в областном суде и выиграл апелляцию, мотивировав это тем, что Карягину следовало указать в своем заявлении статус безработного. Якобы он намеренно ввел избирателей в заблуждение, указав в качестве места работы общественную должность без получения дохода.  

— Судебная коллегия пришла к выводу, что ТИК г. Вологды, основываясь на представленных кандидатом документах и установив намеренное введение избирателей в заблуждение о роде занятий кандидата, приняла обоснованное решение о признании недействительными всех 100% подписей в подписных листах, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: выборы, депутаты, гордума

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