В Вологде прошел митинг за честные выборы

В Вологде прошел митинг «За честные и чистые выборы», организованный региональным отделением КПРФ. Акция в гайд-парке на улице Воровского, где областным законом разрешено собираться без уведомления властей, длилась около часа.

Открыл митинг первый секретарь вологодского обкома партии Александр Морозов, которому областной избирком отказал в регистрации в качестве кандидата на пост главы региона - ему не удалось пройти «муниципальный фильтр». Как ранее сообщал Newsvo, для того, чтобы принять участие в выборах губернатора, нужно собрать 144 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований в 21 районе.

— КПРФ в течение года вела эту работу до выборов. У нас было подобрано нужное количество депутатов в нужном количестве районов. Но что произошло дальше? Мы начали сбор с моего родного Кадуйского района, и четыре районных депутата, которых я знал в течение 20 лет, работая в Кадуе доктором, отказались давать за нас подписи, под разными причинами. Они даже перестали на телефонные звонки отвечать. А потом выясняется, что их, как я понимаю, заставили подписаться за кандидата от фейковой партии по названием «КПСС». И это произошло во всех районах области, — говорит Александр Морозов.

Фото Александра Сайкина

На митинге также выступила зарегистрированный кандидат в губернаторы Вологодской области от партии «Справедливая Россия» Маргарита Савоськина. Она говорила о том, что женщины-губернаторы в разных регионах России хозяйствуют «не хуже мужчин», а «антикоррупционная программа» у женщины в голове, рассказала о своих планах в случае избрания на пост главы региона.

— Вы знаете, что в Москве тоже выборы, и москвичи уже несколько недель выходят на акции протеста. У меня возник вопрос, почему они, условно говоря, «зажравшиеся», выходят и протестуют? А их лишили главного: быть свободными людьми. Потому что только свободный человек имеет право выбирать того, кого считает нужным. Только свободный человек в свободном обществе может быть избранным. Могу я быть избранным на пост губернатора? Конечно, нет. Муниципальные фильтры и все прочее, они меня отсекают, — говорит пенсионер Николай Смирнов.

К микрофону выходили кандидаты в депутаты гордумы от партии КПРФ в разных округах, выступал президент организации «Зеленый полюс» Андрей Карягин, который недавно оспорил отказ в регистрации кандидатом-самовыдвиженцем на этих выборах. Все выступающие призывали вологжан прийти на избирательные участки 8 сентября и отдать свои голоса за достойных кандидатов.

По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около сотни человек, в полиции говорят о 35 участниках. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Отметим, что в Москве митинг за честные выборы, организованный коммунистами, прошел сегодня на проспекте Сахарова. В столичном управлении МВД во время митинга сообщили о том, что на акцию пришли около четырех тысяч человек.

Как ранее сообщал Newsvo, 8 сентября в Вологодской области пройдут выборы губернатора. Региональный избирком зарегистрировал на них пять кандидатов. Это Олег Кувшинников от «Единой России», Ольга Ширикова от ЛДПР, Алексей Рылеев от партии «Родина», Маргарита Савоськина от «Справедливой России», Вадим Петриенко от партии «Народный альянс».

В Вологде в единый день голосования изберут депутатов городской думы.