Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах

Избирком Вологодской области зарегистрировал пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области. Это Олег Кувшинников от «Единой России», Ольга Ширикова от ЛДПР, Алексей Рылеев от партии «Родина», Маргарита Савоськина от «Справедливой России», Вадим Петриенко от партии «Народный альянс».

По словам руководителя областного избиркома Дениса Зайцева, первый секретарь вологодского обкома КПРФ Александр Морозов и предпринимательница из Челябинска Ольга Анищенко, выдвинутая «Коммунистической партией социальной справедливости», не сумели представить в избирком достаточное количество достоверных подписей муниципальных депутатов (депутатов сельских поселений и районного представительного собрания), поэтому далее в выборах принимать участие не могут.

- В листах поддержки А.Н. Морозова было представлено 145 подписей. При этом из 39 необходимых по закону подписей депутатов и глав уровня муниципального района, городского округа в комиссию было представлено только 32 подписи, - говорится в сообщении избиркома.

Как ранее сообщал Newsvo, для того, чтобы принять участие в выборах губернатора, выдвинутому кандидату необходимо было пройти так называемый «муниципальный фильтр»: собрать 144 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований.



Интернет-издание «Вологодская правда» областного отделения КПРФ сообщает, что в Кадуе депутатов муниципального собрания района, на поддержку которых рассчитывали коммунисты, убеждали поставить подписи в поддержку кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости», который даже не живет в регионе.

- Логика действий политтехнологов такова: поскольку депутат может поставить подпись только за одного кандидата, поддержкой фейковой фигуры можно лишить голосов оппозиционных претендентов на должность губернатора. За них просто некому будет подписываться, и их не допустят к выборам, — отмечало издание.

В итоге оказалось, что челябинка Ольга Анищенко представила в избирком 151 подпись, по данным "Вологодской правды", в основном, это подписи депутатов-единороссов. Тем не менее, не все их признали достоверными, и в итоге и этому кандидату отказали в регистрации.



Кандидат Алексей Рылеев из Москвы (работает помощником депутата Госдумы от Воронежской области) тоже представил в избирком 151 подпись. Почти все - от депутатов "Единой России" (147), одна от депутата "Справедливой России" и одна подпись от депутата-самовыдвиженца. Его подписи были засчитаны, москвич примет участие в выборах.

Выборы губернатора Вологодской области состоятся в регионе 8 сентября. С 10 августа кандидаты на пост главы региона начнут агитацию.