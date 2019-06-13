Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области

13.06.2019 [Общество]
Жительница Челябинска Ольга Анищенко зарегистрировалась кандидатом в губернаторы Вологодской области

Фото со страницы Ольги Анищенко в facebook

Ольга Анищенко из Челябинской области зарегистрировалась в качестве кандидата на пост губернатора Вологодской области. На сайте регионального избиркома размещена информация о том, что ее выдвинула «Коммунистическая партия социальной справедливости» (КПСС).

Экс-кандидат в президенты

Судя по информации из открытых источников, Ольга Анищенко родилась в  Челябинской области в 1967 году. В 1999 году окончила Южно-Уральский государственный университет, работает директором по развитию ООО «Кенгуру», финалист конкурса «Лидеры России» 2018 года. Выдвигалась в качестве кандидата в президенты в 2018 году от партии «Народный альянс».

Скриншот с сайта «Международной академии менеджмента»: mam-unex.ru

О партии, выдвинувшей Анищенко кандидатом в губернаторы Вологодской области, также известно довольно мало: на сайте Минюста можно найти информацию, что КПСС создана на учредительном съезде 8 апреля 2012 года и официально зарегистрирована 28 мая 2012 года. По уставу партия декларирует построение социалистического государства. В Вологодской области нет регионального отделения «Коммунистической партии социальной справедливости».

Известно также, что на данный момент в кандидаты на должность губернатора Вологодской области выдвинуты Александр Морозов от партии КПРФ, Ольга Ширикова от ЛДПР и Олег Кувшинников от «Единой России».

Муниципальный барьер?

Для того, чтобы принять участие в выборах губернатора, зарегистрированному кандидату необходимо пройти так называемый «муниципальный фильтр»: собрать 144 подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных глав муниципальных образований. 

Интернет-издание «Вологодская правда» областного отделения КПРФ сообщает, что в Кадуе депутатов муниципального собрания района, на поддержку которых рассчитывали коммунисты, убеждают поставить подписи в поддержку кандидата от «Коммунистической партии социальной справедливости».

— Подписи эти нужны, чтобы кандидат прошел «муниципальный фильтр» и был допущен к выборам. Логика действий политтехнологов такова: поскольку депутат может поставить подпись только за одного кандидата, поддержкой фейковой фигуры можно лишить голосов оппозиционных претендентов на должность губернатора. За них просто некому будет подписываться, и их не допустят к выборам, — отмечает издание.

Из-за того, что депутаты отдадут свои подписи за Анищенко, кандидат в губернаторы от КПРФ Александр Морозов рискует не пройти "муниципальный фильтр".

 

Тэги: выборы, губернатор

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