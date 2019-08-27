«Я мент в законе»: в Грязовце отца и сына, напавших на инспекторов ДПС, осудили условно

27.08.2019 [Происшествия]

В Грязовце осудили 55-летнего мужчину, который  вместе с сыном напал на инспекторов ДПС, остановивших их машину. Полицейские потребовали предъявить документы, пьяный водитель вместо этого устроили скандал и драку.

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в райцентре 27 августа 2018 года: полицейским поступила информация, что водитель «Шкоды», двигающейся по улице города,  за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения.

- Водитель на требование полицейских остановиться не отреагировал, доехал до своего дома, где был остановлен патрулем. На требование стражей правопорядка предъявить документы и проследовать для составления протокола об административном происшествии нетрезвый мужчина заявил, что документов с собой не имеет и учинил скандал, выражаясь грубой нецензурной бранью, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

На требования полицейских назвать свои фамилию, имя и отчество, водитель заявил, что он «мент в законе», вел себя грубо, угрожал инспекторам увольнением.

В итоге мужчина толкнул инспектора дорожно-патрульной службы, схватил рукой за шею и повалил на землю, ударил кулаком, пока на земле полицейского удерживал 29-летний сын подозреваемого. Прибывший на помощь потерпевшему коллега оттащил младшего из нападавших, но тот оказал активное сопротивление, также повалил инспектора на землю и схватил за шею.

Обоих нарушителей полицейские задержали. Как сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД, алкотестер на месте происшествия показал, что содержание алкоголя в литре выдыхаемого водителем воздуха - 0.324 мг (при максимально допустимом уровне 0,16 мг/литр). Мужчина с этими данными не согласился, и поэтому его повезли на медосвидетельствование  в Вологду, в областной наркологический диспансер. Повторное исследование показало 0,250  мг/литр выдыхаемого воздуха (то есть норма все равно была превышена).

55-летний и 30-летний жители Грязовца на суде свою вину не признали, однако были признали виновными в оскорблении и причинении насилия сотрудникам полиции (ч. 2 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Суд назначил отцу-нарушителю наказание в наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком, его сыну - в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Кроме того, в пользу пострадавшего суд взыскал компенсацию морального вреда с одного из мужчин в размере 100 000 рублей, со второго – в размере 20 000 рублей, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Тэги: полиция, ДПС

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