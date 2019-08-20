Первую сваю нового моста через Шексну забили в Череповце

20.08.2019 [Общество]
Первую сваю нового моста через Шексну забили в Череповце

В Череповце забили первую сваю нового моста через Шексну, который обещают сдать в эксплуатацию в 2022 году. На церемонии, кроме городских и областных властей, присутствовали министр транспорта РФ  Евгений Дитрих и полпред президента в Северо-Западном округе Александр Гуцан.

Сваю забили со стороны Зашекснинского района, у нее 15 номер, нумерация начинается со стороны улицы Архангельской. Для того, чтобы забить остальные сваи, потребуется возвести временный мост, работы уже начались.

Как ранее сообщал Newsvo, новый мост через Шексну станет самым длинным мостовых в Вологодской области - больше километра. Его сделают шестиполосным. 

Контракт на строительство моста стоимостью 16,598 млрд рублей подписали с АО «ВАД». Аукцион несколько раз переносился, в УФАС подавались жалобы на нарушения при его проведении. Однако, судя по результатам, они ни на что не повлияли. По условиям контракта, подрядчик должен был построить мост до 20 ноября 2025 года, но позже сроки перенесли на 2022 год.

«Мы будем помогать этой большой стройке, потому что понимаем, как это важно и нужно для Череповца. Заявленные даты строительства абсолютно реальны. Вологодская область видит далеко вперед, есть стратегическое планирование по многим объектам. Этот великолепный мост станет качественной современной коммуникацией, которая даст новое развитие городу и районам региона», — цитирует министра транспорта Евгения Дитриха cherinfo.ru.

Возведением моста занимается субподрядчик, фирма «Мостоотряд-11», строившая Крымский мост. 

Предполагается, что будет возведен вантовый мост с неразрезным сталежелезобетонным пролётным строением, с железобетонными пилонами и боковыми неразрезными сталежелезобетонными пролётными строениями, с опорами на свайном основании.

Тэги: мосты, сваи

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