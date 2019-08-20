Суд обязал Камерный театр Вологды выплатить долг по аренде помещений, из которых его выселили

Правительство Вологодской области обратилось в суд, чтобы взыскать с Камерного театра Вологды долг по арендной плате за помещения на Ленина, 5, из которых труппу вынудили уехать.

Иск департамента имущественных отношений рассматривал Арбитражный суд области. С театра требовали выплату 37 905 руб. 73 коп. задолженности по арендной плате за январь-февраль 2019 года, а также выплатить 1991 руб. 77 коп. пеней. Требования областных властей суд удовлетворил, причем, как говорится в решении, оно подлежит немедленному исполнению.

Как ранее сообщал Newsvo, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где работал Камерный театр, решили продать, а театр выселить, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендовал там первый этаж, срок договора - 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но стоимость была такая, что труппа была вынуждена отказаться.

В итоге в декабре 2018 года Камерный театр подписал договор об аренде у администрации Вологды помещения площадью около 645 кв. метров в здании на улице Мира, 20. В апреле 2019 года историческое здание на улице Ленина за 10,2 млн рублей продали новому владельцу (бизнесмену Игорю Смирнову), и летом сотрудники театра были вынуждены переехать на Мира.

Для создания культурного пространства в новом помещении там требуется серьезный ремонт: в здании вздуты полы и протекает крыша. Все эти недостатки театру придется исправлять своими силами, на свои деньги: Newsvo сообщал, что труппа ищет волонтеров для ремонта.