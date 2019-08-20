Суд обязал Камерный театр Вологды выплатить долг по аренде помещений, из которых его выселили

20.08.2019 [Культура]

Правительство Вологодской области обратилось в суд, чтобы взыскать с Камерного театра Вологды долг по арендной плате за помещения на Ленина, 5, из которых труппу вынудили уехать.

Иск департамента имущественных отношений рассматривал Арбитражный суд области. С театра требовали выплату 37 905 руб. 73 коп. задолженности по арендной плате за январь-февраль 2019 года, а также выплатить 1991 руб. 77 коп. пеней. Требования областных властей суд удовлетворил, причем, как говорится в решении, оно подлежит немедленному исполнению.

Как ранее сообщал Newsvo, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где работал Камерный театр, решили продать, а театр выселить, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендовал там первый этаж, срок договора - 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть договор просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью 2017 года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но стоимость была такая, что труппа была вынуждена отказаться. 

В итоге в декабре 2018 года Камерный театр подписал договор об аренде у администрации Вологды помещения площадью около 645 кв. метров в здании на улице Мира, 20. В апреле 2019 года историческое здание на улице Ленина за 10,2 млн рублей продали новому владельцу (бизнесмену Игорю Смирнову), и летом сотрудники театра были вынуждены переехать на Мира.

Для создания культурного пространства в новом помещении там требуется серьезный ремонт: в здании вздуты полы и протекает крыша. Все эти недостатки театру придется исправлять своими силами, на свои деньги:  Newsvo сообщал, что труппа ищет волонтеров для ремонта

 

 

 

Тэги: камерный театр
Сюжет: Выселение Камерного театра

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Звание «Ветеран труда Вологодской области» можно будет получить уже после выхода на пенсию
38-летний мужчина и 2-летняя девочка погибли в ДТП на трассе в Вологодском районе
«Магистраль» приостановила работы по бетонированию набережной в Вологде
В Вологде адвоката подозревают в мошенничестве на миллион рублей
В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»
Реализация проекта по строительству мусорного полигона под Великим Устюгом приостановлена
В Вологде прошел митинг за честные выборы
Вологжанку, которая взяла деньги за интим, но услуги не оказала, обвиняют в мошенничестве
В Вологде приставы установили на улице щит с фотографиями алиментщиков
Суд признал незаконным отказ избиркома зарегистрировать Андрея Карягина кандидатом в депутаты гордумы Вологды
16.08.2019 [Общество]

В Вологодской области проверят техническое состояние всех автомобилей «Почты России»

3072
2
14.08.2019 [БлогоVO]

Крепче за баранку держись шофер

2312
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Харовске детдом оштрафовали на 125 тысяч рублей за неправильное хранение люминесцентных ламп
Пьяный житель Череповца угнал дорожный каток и катался по городу
В Вологодском районе обнаружили незаконную свалку возле закрытого полигона ТБО в Майском
Автопробег с участием ретро-машин пройдет в Вологодском районе 22 августа
Повар из Череповца примет участие в кулинарном шоу «Адская кухня» на телеканале «Пятница»
В июле инфляция в Вологодской области составила 3,8%
Первую сваю нового моста через Шексну забили в Череповце
 


13.08.2019 [Общество]

«Ромео и Джульетта», выставка овощей и театр теней: в колониях Вологодской области прошли смотры полезных дел

1446
0
20.08.2019 [БлогоVO]

В Череповце одно из лучших общественных мест превращают в парковку

97
0
19.08.2019 [Обзор Прессы]

Вологжане на Ямале добывают газ и готовятся к хоккейным баталиям

216
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика