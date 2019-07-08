Камерному театру в Вологде нужна помощь волонтеров для ремонта помещения

Здание на Мира, 20. Фото NewsVo.

Камерный драматический театр в Вологде ищет волонтеров, готовых помочь актерам с обустройством помещения на Мира, 20.

Для того, чтобы стать волонтёром, необходимо заполнить анкету. Требуются не только люди, готовые работать руками, но и те, кто может помочь с транспортом, стройматериалами, продуктами, финансами и даже поддержанием рабочей атмосферы. Желающие могут снять фильм о волонтёрах Камерного театра.

Как рассказали NewsVo в Камерном театре, много неравнодушных вологжан изъявили желание помочь ещё до того, как появилась информация о наборе волонтёров - жители звонили и писали в социальных сетях.

Напомним, Камерный театр недавно выселили из исторического здания на Ленина, 5. В апреле его продали бизнесмену Игорю Смирнову за 10,2 млн рублей. Для создания культурного пространства в помещении на Мира, 20 требуется серьезный ремонт: в здании вздуты полы и протекает крыша. Все эти недостатки театру придется исправлять своими силами.

В июне художественный руководитель Камерного театра Яков Рубин рассказал NewsVo о переезде, ремонте и планах на будущее.