Камерному театру в Вологде нужна помощь волонтеров для ремонта помещения

08.07.2019 [Общество]
Камерному театру в Вологде нужна помощь волонтеров для ремонта помещения

Здание на Мира, 20. Фото NewsVo.

Камерный драматический театр в Вологде ищет волонтеров, готовых помочь актерам с обустройством помещения на Мира, 20. 

Для того, чтобы стать волонтёром, необходимо заполнить анкету. Требуются не только люди, готовые работать руками, но и те, кто может помочь с транспортом, стройматериалами, продуктами, финансами и даже поддержанием рабочей атмосферы. Желающие могут снять фильм о волонтёрах Камерного театра.

Как рассказали NewsVo в Камерном театре, много неравнодушных вологжан изъявили желание помочь ещё до того, как появилась информация о наборе волонтёров - жители звонили и писали в социальных сетях.

Напомним, Камерный театр недавно выселили из исторического здания на Ленина, 5. В апреле его продали бизнесмену Игорю Смирнову за 10,2 млн рублей. Для создания культурного пространства в помещении на Мира, 20 требуется серьезный ремонт: в здании вздуты полы и протекает крыша. Все эти недостатки театру придется исправлять своими силами. 

В июне художественный руководитель Камерного театра Яков Рубин рассказал NewsVo о переезде, ремонте и планах на будущее.

 

Тэги: камерный театр, волонтеры

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Против журналистов Newsvo пытаются возбудить уголовное дело: в редакцию пришла полиция
На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу
В Вологде назначили новых директоров в школе № 37 и лицее № 32
В Кремле допустили возможность второго тура на выборах губернатора в Вологодской области
В Вологодскую область прибыли тихоокеанские противолодочные самолеты
В Вологде на железнодорожном переезде поезд насмерть сбил 31-летнего велосипедиста
Флаг России над разваливающимся крыльцом: родители рассказывают о состоянии детсадов и школ в Вологде
Путин уволил заместителя главного военного прокурора, уроженца Вологды Александра Никитина
Сын бывшего главы Вологодского УМВД фигурирует в расследовании Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве
Вологодский городской суд отпустил журналиста Алексея Сизова под домашний арест
04.07.2019 [Общество]

На улице Предтеченской в Вологде рабочие кладут асфальт в лужу

6538
5
05.07.2019 [Общество]

Вологодский городской суд отпустил журналиста Алексея Сизова под домашний арест

2554
0
01.07.2019 [Общество]

В 2020 году диабетиков Вологодской области пообещали обеспечить тест-полосками

1144
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Представители РЖД проиграли очередной суд о тарифах на проезд в электричках в Вологодской области
Активисты "Настоящей Вологды" написали в полицию заявление о нарушениях при благоустройстве набережной
Самолет "Северстали", совершивший аварийную посадку в Воронеже, вылетел в Череповец
В  Вытегорском районе выбрали участки для проекта «Вологодский гектар»
«Блюз на Веранде» пройдёт в Вологде с 17 по 19 июля
Экс-заведующая центром соцобслуживания в Липином Бору и ее коллега присвоили себе 330 тысяч рублей инвалидов
Камерному театру в Вологде нужна помощь волонтеров для ремонта помещения
 


08.07.2019 [Общество]

Cвязанные с «мусорной реформой» предприниматели устроили свалку отходов в Тотемском районе?

618
0
08.07.2019 [БлогоVO]

Без заезда!

118
0
08.07.2019 [Обзор Прессы]

Горе от «слабого ума». Обращение «Новой газеты» к Патриарху Кириллу

56
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика