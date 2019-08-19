Игра от вологодских разработчиков возглавила топ приложений, в которых россияне проводят много времени

19.08.2019 [Общество]

Журнал Forbes опубликовал на своем сайте топ-10 самых популярных приложений, в которых жители России проводят больше всего времени. Возглавила список игра «Gardenscapes» от фирмы «Playrix», основанной в Вологде. На втором месте тоже игра, от этого же разработчика — «Homescapes».  В лидерах также YouTube, соцсети и «читалки»

Исследование по просьбе издания провела компания Mediascope. Ее эксперты посчитали, сколько времени в среднем российские пользователи проводят в 100 наиболее популярных по объему аудитории мобильных приложениях. Изучались данные от пользователей 12-64 лет из городов с населением более 100 000 жителей. 

— Согласно подсчетам Mediascope, среди 100 самых популярных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре Gardenscapes — в среднем 46 минут в день, — пишет Forbes.

«Gardenscapes»  — игра, разработанная компанией Playrix, штаб-квартира которой долгое время находилась в Вологде, но, как ранее сообщал Newsvo, в этом году перенесена в Ирландию.  

Основатели фирмы - Дмитрий и Игорь Бухманы — занялись разработкой игр в 2001 году, когда жили в Вологде. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, сейчас состояние каждого из них оценивается в 1,4 миллиарда долларов. Сейчас для их компании, которая занимается разработкой игр для мобильных телефонов, продажи в России приносят лишь 2,8% оборота. Самый большой рынок Playrix  — США (40% оборота), после них идут Китай и Япония.

 

 

Тэги: игры, бизнес

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