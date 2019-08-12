Спичечную фабрику в Череповце обязали ликвидировать незаконные свалки в черте города

12.08.2019 [Общество]
Спичечную фабрику в Череповце обязали ликвидировать незаконные свалки в черте города

Прокуратура обратилась в суд с требованием к АО «Череповецкая спичечная фабрика «ФЭСКО» ликвидировать используемые предприятием незаконные свалки. Нарушения были выявлены во время проверки соблюдения предприятием природоохранного законодательства. 

- Проведенной прокуратурой проверкой установлено, что предприятие  эксплуатировало земельные участки, расположенные в границах города Череповца для захоронения промышленных отходов. В тоже время земельный участки не предназначены для размещения отходов, в государственный реестр объектов размещения отходов, эксплуатируемые объекты не внесены, в связи с чем, размещение отходов на земельных участках производилось с нарушением требований законодательства, - говорится в сообщении Череповецкой природоохранной прокуратуры.

30 июля Череповецкий городской суд удовлетворил иск прокуратуры. Теперь спичечной фабрике запрещено использовать эту землю для размещения отходов. Кроме того, предприятие обязали разработать проекты рекультивации земельных участков и провести их рекультивацию. 

Ранее Newsvo сообщал, что в Череповце прокуратура через суд обязала фанерно-мебельный комбинат ликвидировать организованную им незаконную свалку. Предприятие больше 40 лет копило отходы на участке, который для этого не предназначен.

Также сообщалось, что из-за закрытия этого мусорного полигона может быть остановлено производство на двух предприятиях

Тэги: отходы, полигон ТБО, производители
Фото Череповецкой природоохранной прокуратуры

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