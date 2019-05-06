Суд обязал Череповецкий фанерно-мебельный комбинат ликвидировать незаконную свалку в городской черте

В Череповце прокуратура через суд обязала фанерно-мебельный комбинат ликвидировать организованную им незаконную свалку. Предприятие больше 40 лет копило отходы на участке, который для этого не предназначен.

Прокурорская проверка показала, что АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» с 1975 по 2015 года использовало участок, расположенный в границах города , для захоронения промышленных отходов. С 2015 года на указанном земельном участке предприятием осуществляется «временное накопление промышленных отходов».

- В то же время используемый обществом земельный участок не предназначен для размещения и накопления отходов, в государственный реестр объектов размещения отходов данный объект не внесен, в связи с чем, размещение и накопления отходов на земельным участке производилось с нарушением требований законодательства, - сообщает Череповецкая природоохранная прокуратура.

С целью устранения нарушений природоохранная прокуратура обратилась в суд. В апреле городской суд удовлетворил исковые требования природоохранной прокуратуры, комбинату запретили эксплуатировать земельный участок для размещения и накопления отходов производства и потребления. Кроме того, предприятие обязали разработать проект и провести рекультивацию участка.