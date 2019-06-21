Производство на двух предприятиях Череповца может остановиться из-за закрытия мусорного полигона

Фанерно-мебельный комбинат и завод фибролитовых плит в Череповце могут закрыться из-за решения суда о ликвидации мусорного полигона. Об этом заявило руководство предприятий.

Newsvo ранее сообщал, что АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» с 1975 по 2015 года использовало участок, расположенный в границах города, для захоронения промышленных отходов. С 2015 года на указанном земельном участке предприятием осуществляется «временное накопление промышленных отходов». Поскольку участок, используемый для свалки, в государственный реестр объектов размещения отходов на данный момент не внесен, не предназначен для размещения мусора, природоохранная прокуратура обратилась с иском в суд. В апреле 2019 года комбинату запретили эксплуатировать земельный участок для размещения и накопления отходов производства и потребления. Кроме того, предприятие обязали разработать проект и провести рекультивацию участка.

«На полигоне может располагаться около 50 тысяч кубометров отходов. Сейчас он заполнен на 60%, и мы считаем, что оснований для его закрытия нет. Тем более, что мы отвозим туда отходы четвертого и пятого классов опасности. По сути, это древесная кора, перемешанная с землей. Мы должны были его зарегистрировать как полигон. Но мы не можем этого сделать, поскольку там нет объекта капитального строительства. Объекта там нет, потому что мы не имеем права там строить», — рассказал главный инженер ЧФМК Юрий Игнатьев.

Руководители двух предприятий просят об отсрочке исполнения судебного решения на два года и ускорении процедуры получения разрешения на строительство. В противном случае произойдет остановка ЧФМК и завода фибролитовых плит.

«Мы не вправе воздействовать на судебную систему, но вашу позицию поддержим. Третьей стороной мы вряд ли сможем выступить, но наши специалисты смогут выступить в качестве экспертов. ЧФМК — одно из самых важных предприятий в городе, важный плательщик для городского бюджета. На предприятии работают 1800 человек, оборот — около шести миллиардов, инвестиционная программа порядка 280 миллионов рублей. Это без учета завода фиброплит», — отметила мэр Елена Авдеева.

Кроме того, мэр поручила муниципальному управлению капстроительства и ремонтов оценить качество фиброплит. Возможно, их будут использовать в качестве материала для строительства городских объектов, сообщает официальный сайт Череповца.