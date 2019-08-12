В Вологде ищут волонтеров на покраску Летнего дома архиереев в кремле

Музей ищет волонтеров, желающих помочь в ремонте Летнего дома архиереев в Вологодском кремле. Деревянный одноэтажный памятник архитектуры нуждается в покраске внешних стен.



Ремонтные работы начались на объекте 3 августа, сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

«Первый этап ремонта связан с подготовкой поверхности древесины к покраске. Самым трудоемким был процесс сошкуривания старой шелушившейся краски, которая значительно отстала и подверглась изменению из-за погодных условий. Особенно кропотливой была работа на резьбе наличников», – комментирует организатор работ, начальник ремонтно-реставрационного отдела музея Ольга Соколова.

Работы проходят в будние дни с 17.00 до 19.00, а также в выходные с 10.00 до 15.00. В случае плохих погодных условий работы могут быть отменены. Для участия необходимо обратиться к Ольге Александровне Соколовой по телефону: 8-921-127-39-76.

Летний дом архиерея - единственное деревянное сооружение Вологодского кремля. Он был построен гораздо позже окружающих его построек, в XVIII веке, для священнослужителей, страдавших от сырости и холода в каменных стенах.

Как ранее сообщал Newsvo, в этом году волонтеров также ждут на покраске памятника архитектуры регионального значения - доходного дома Алаева. Это деревянный жилой дом, построенный в 1912 году на Проспекте Победы, 32, где проводится "Том Сойер Фест".