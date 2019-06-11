В рамках «Том Сойер Феста» в Вологде отремонтируют дом Алаева на проспекте Победы

11.06.2019 [Общество]
В рамках «Том Сойер Феста» в Вологде отремонтируют дом Алаева на проспекте Победы

Памятник архитектуры регионального значения - доходный дом Алаева - планируют отремонтировать в Вологде организаторы градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест». Это деревянный жилой дом, построенный в 1912 году на Проспекте Победы, 32. 

По словам организаторов, здание в этом году выбирали по критерию сложности ремонта и близости к центральным улицам. Уже получены разрешения на проведение работ от жильцов дома, комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Жильцы рассказали организаторам фестиваля, что и сами недавно задумывались об обновлении фасада дома. 

Работы в доме Алаева в рамках «Том Сойер Феста» ориентировочно начнутся в конце июня – начале июля и, как надеются организаторы, продлятся до конца лета – середины сентября. Более подробную информацию о фестивале и ходе работ можно найти в группе фестиваля в соцсети.

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Придуман он был в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. Летом 2018 года участниками фестиваля стали волонтеры из Вологды – они покрасили памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22. Зданию вернули исторический цвет охры. Двери дома Алаева украшают виноградные гроздья. Также гроздьями винограда были украшены двери дома, восстановленного волонтёрами в прошлом году. 

Как ранее сообщал Newsvo, градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в этом году и в Тотьме. Там планируют привести в порядок деревянный дом №5  1899 года постройки в Речном переулке.

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