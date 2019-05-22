Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в этом году в Тотьме

22.05.2019 [Общество]

Выявленный памятник архитектуры конца XIX века планируют отремонтировать в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» в Тотьме. Это деревянный дом №5  1899 года постройки в Речном переулке.

Дом с мезонином расположен в историческом месте – между Соборной и Городской горками, на спуске из центра Тотьмы к Песьей Деньге и Фетихе.  Сейчас здание, принадлежащее Тотемскому музейному объединению, находится в плачевном состоянии, но волонтеры надеются общими усилиями привести его в порядок. Работы стартуют уже в июне. О том, как стать волонтером проекта или пожертвовать деньги на его реализацию, можно узнать в группе фестиваля в соцсети.

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Придуман он был в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. Летом 2018 года участниками фестиваля стали волонтеры из Вологды – они покрасили памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22. Зданию вернули исторический цвет охры.

Фото из группы "Том Сойер Фест Тотьма"

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В центре Вологды загорелись два деревянных дома
Журналистка из Вологды задала вопрос Путину о строительстве полигона на станции Шиес в Архангельской области
Девять китайцев, монтировавших сушильный цех на улице Элеваторной в Вологде, выдворят за пределы России
В Череповце хулиган, не желая оплачивать проезд сына, выкинул кондуктора из автобуса
Вологжанин, которому надоел плач своей дочери, подбросил ее в роддом на улице Пирогова
В Вологде из-за сообщений о минировании эвакуировали вокзал и несколько торговых центров
Житель Вологды до смерти избил бейсбольной битой пришедшего к нему домой незнакомца
Неправильные тарифы и непрофильные пациенты: конфликт с диабет-центром в Вологде остается нерешенным
Собутыльники спрятали труп убитого соседа в подъезде дома в Череповце
Опрос для галочки: в Вологде собирают подписи за строительство школы, решение о котором уже принято
21.05.2019 [Общество]

Мораторий на продажу сгоревших домов в Вологде не соблюдается: после пожаров на торги выставлены два дома

1152
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Из бюджета Вологодской области потратят 655 тысяч рублей на сувениры и брошюры для Общественной палаты
Улицу Карла Маркса в Вологде с 22 мая по 23 июня будут перекрывать по ночам из-за ремонта
Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в этом году в Тотьме
Жители Вологодского района смогут пожаловаться на завалы мусора с помощью QR-кодов
В Вологде оборудуют новый школьный стадион
Российско-американская конференция «Диалог Форт Росс» пройдет в Вологде 3-4 июня
В Череповце построят фермерский рынок с собственной мукомольней
 


21.05.2019 [Общество]

Мораторий на продажу сгоревших домов в Вологде не соблюдается: после пожаров на торги выставлены два дома

1152
0
22.05.2019 [БлогоVO]

Набережная: ожидание и реальность

206
0
22.05.2019 [Обзор Прессы]

“Сталинизм никуда не уходил”

210
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика