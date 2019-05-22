Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в этом году в Тотьме

Выявленный памятник архитектуры конца XIX века планируют отремонтировать в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» в Тотьме. Это деревянный дом №5 1899 года постройки в Речном переулке.

Дом с мезонином расположен в историческом месте – между Соборной и Городской горками, на спуске из центра Тотьмы к Песьей Деньге и Фетихе. Сейчас здание, принадлежащее Тотемскому музейному объединению, находится в плачевном состоянии, но волонтеры надеются общими усилиями привести его в порядок. Работы стартуют уже в июне. О том, как стать волонтером проекта или пожертвовать деньги на его реализацию, можно узнать в группе фестиваля в соцсети.

«Том Сойер Фест» - это фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров. Придуман он был в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. Летом 2018 года участниками фестиваля стали волонтеры из Вологды – они покрасили памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22. Зданию вернули исторический цвет охры.