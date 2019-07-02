Градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» стартует в Вологде 6 июля

Фестиваль восстановления исторической среды силами волонтёров на средства спонсоров «Том Сойер Фест» стартует в Вологде 6 июля.

Как ранее сообщал Newsvo, в этом году его участники отремонтируют памятник архитектуры регионального значения - доходный дом Алаева. Это деревянный жилой дом, построенный в 1912 году на Проспекте Победы, 32.

— Том Сойер Фест открывается в эту субботу, в 12.00, по-милому, во дворе, с самоваром, баней-гримеркой, рассказами про этот вот дом-гостиницу 1912 года и желанием, чтобы пожухлые виноградные грозди на его дверях к осени превратились в десерт для глаз, которым любоваться и любоваться, - пишет в соцсети один из организаторов фестиваля в Вологде Екатерина Хоботова.

«Том Сойер Фест» был придуман в Самаре и впервые прошел там в 2015 году. Летом 2018 года участниками фестиваля стали волонтеры из Вологды – они покрасили памятник архитектуры – дом зажиточной крестьянки Анны Бутыриной – на Благовещенской, 22. Зданию вернули исторический цвет охры.

Двери дома Алаева, к ремонту которого приступят в эту субботу, украшают виноградные гроздья. Гроздьями винограда так же были украшены двери дома, восстановленного волонтёрами в прошлом году.



Как ранее сообщал Newsvo, градозащитный фестиваль «Том Сойер Фест» пройдет в этом году и в Тотьме. Там планируют привести в порядок деревянный дом №5 1899 года постройки в Речном переулке.