Главным тренером «Вологды-Чеваката» вновь станет Татьяна Карамышева

11.08.2019 [Спорт]

Пост главного тренера баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» вместе Владимира Крашенина займет Татьяна Карамышева. 

Ранее в этой должности она уже работала —  с 1995 по 2006 год.

— Под руководством Татьяны Николаевны в 2001 году наша команда выиграла бронзовые медали Суперлиги — на тот момент высшего дивизиона российского женского баскетбола. И вот — настала пора вернуться! , — пишет группа клуба в соцсети.


Татьяна Карамышева — заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Она также будет тренировать юношескую баскетбольную команду "Бульдоги-ВоГУ", которая сейчас выступает в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола.

О том, что главный тренер баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» Владимир Крашенин покидает свой пост, Newsvo писал 9 августа. В этой должности он проработал два предыдущих сезона.

 

Тэги: баскетбол

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