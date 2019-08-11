Главным тренером «Вологды-Чеваката» вновь станет Татьяна Карамышева

Пост главного тренера баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» вместе Владимира Крашенина займет Татьяна Карамышева.

Ранее в этой должности она уже работала — с 1995 по 2006 год.

— Под руководством Татьяны Николаевны в 2001 году наша команда выиграла бронзовые медали Суперлиги — на тот момент высшего дивизиона российского женского баскетбола. И вот — настала пора вернуться! , — пишет группа клуба в соцсети.



Татьяна Карамышева — заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Она также будет тренировать юношескую баскетбольную команду "Бульдоги-ВоГУ", которая сейчас выступает в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола.

О том, что главный тренер баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» Владимир Крашенин покидает свой пост, Newsvo писал 9 августа. В этой должности он проработал два предыдущих сезона.