Владимир Крашенин ушел с поста главного тренера «Вологды-Чеваката»

Главный тренер баскетбольного клуба «Вологда-Чеваката» Владимир Крашенин покидает свой пост. В этой должности он проработал два предыдущих сезона, сообщает группа клуба в соцсети.

— Под руководством наставника в 2018 наша команда стала чемпионом второго дивизиона Суперлиги. В тренерском штабе клуба Владимир Валерьевич проработал более 20 лет помощником всех главных тренеров и в 2001 году стал также бронзовым призером чемпионата России Суперлиги — на тот момент высшего дивизиона российского женского баскетбола, — говорится в сообщении.

Владимир Крашенин был ассистентом главного тренера сборной Севера-Запада на международных Играх СНГ, Балтии и регионов России, главным тренером сборной Вологды по баскетболу на Спартакиаде Союза городов Центра и Севера-Запада России.

Кто станет новым тренером «Чевакаты», пока не сообщается.