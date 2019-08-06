В Вологде достроили детский сад на улице Возрождения

Детский садик «Капелька» на 350 мест открылся на улице Возрождения в Вологде. Он примет воспитанников в сентябре.

Особенностью садика стало то, что там помощью игрушек, мастерских и интерактивного пространства детей будут знакомить с основными видами профессий. В учреждении современная система безопасности. По периметру всей территории установлены 12 видеокамер, вход в каждую группу оснащен видеодомофоном. В здании также предусмотрены бассейн, сенсорная комната, изостудия, кабинеты логопеда и психолога. Штатное расписание укомплектовано.

«Капелька» стал четвертым детским садиком, введенным в эксплуатацию в Вологде за последние четыре месяца. Как ранее сообщал Newsvo, в городе открылись детсады «Звездочка» в Осановском проезде (250 мест), «Гнездышко» на улице Молодежной (220 мест), «Вербушка» на улице Северной (350 мест). Деньги на их строительство были выделены в рамках национального проекта «Демография» — около 1,2 млрд. рублей.

По данным пресс-службы губернатора, в ближайшие два года в Вологде появятся еще 4 детских сада на 1340 дополнительных мест общим объемом финансирования — 1,186 млн. рублей.

— В 2020 и 2021 годах в областной столице построим ещё четыре детских сада. Уже поданы документы в Министерство просвещения, выделен земельный участок для школы в районе Охмыльцево, по соседству с открытым сегодня детским садом. Строить начнем в следующем году, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

По словам главы региона, сегодня в городе актуальный спрос на места в возрастной категории до трех лет составляет более 2,5 тысяч малышей. Наиболее остро стоит проблема в Бывалово, Водниках и ПЗ. Поэтому поиск свободных земельных участков проводился именно на территории данных микрорайонов. В итоге через два года крупные детские сады на 320-350 мест появятся на улицах Граничной, Гагарина, Разина и Возрождения.

Обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет и выполнить указ президента о доступности дошкольного образования на территории региона планируется к 2021 году. Далее, по мнению губернатора, необходимо решить вопрос возведения современных школ, в том числе и в развивающихся микрорайонах крупных городов. В настоящее время в Министерство просвещения РФ направлена заявка на строительство школы в районе улицы Возрождения до 2022 года.