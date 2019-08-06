В Вологде достроили детский сад на улице Возрождения

06.08.2019 [Общество]

Детский садик «Капелька» на 350 мест открылся на улице Возрождения в Вологде. Он примет воспитанников в сентябре. 

Особенностью садика стало то, что там помощью игрушек, мастерских и интерактивного пространства детей будут знакомить с основными видами профессий. В учреждении современная система безопасности. По периметру всей территории установлены 12 видеокамер, вход в каждую группу оснащен видеодомофоном. В здании также предусмотрены бассейн, сенсорная комната, изостудия, кабинеты логопеда и психолога. Штатное расписание укомплектовано.

«Капелька» стал четвертым детским садиком, введенным в эксплуатацию в Вологде за последние четыре месяца. Как ранее сообщал Newsvo, в городе открылись детсады «Звездочка» в Осановском проезде (250 мест), «Гнездышко» на улице Молодежной (220 мест), «Вербушка» на улице Северной (350 мест). Деньги на их строительство были выделены в рамках национального проекта «Демография» — около 1,2 млрд. рублей. 

По данным пресс-службы губернатора, в ближайшие два года в Вологде появятся еще 4 детских сада на 1340 дополнительных мест общим объемом финансирования — 1,186 млн. рублей.

— В 2020 и 2021 годах в областной столице построим ещё четыре детских сада. Уже поданы документы в Министерство просвещения, выделен земельный участок для школы в районе Охмыльцево, по соседству с открытым сегодня детским садом. Строить начнем в следующем году, — написал на своей странице в соцсети губернатор Олег Кувшинников.

По словам главы региона, сегодня в городе актуальный спрос на места в возрастной категории до трех лет составляет более 2,5 тысяч малышей. Наиболее остро стоит проблема в Бывалово, Водниках и ПЗ. Поэтому поиск свободных земельных участков проводился именно на территории данных микрорайонов. В итоге через два года крупные детские сады на 320-350 мест появятся на улицах Граничной, Гагарина, Разина и Возрождения. 

Обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет и выполнить указ президента о доступности дошкольного образования на территории региона планируется к 2021 году. Далее, по мнению губернатора, необходимо решить вопрос возведения современных школ, в том числе и в развивающихся микрорайонах крупных городов. В настоящее время в Министерство просвещения РФ направлена заявка на строительство школы в районе улицы Возрождения до 2022 года.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

 

Тэги: детсады, Строительство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Ошибка»: как кандидаты в Вологодскую гордуму от ЛДПР пытаются снять с выборов конкурентов «Единой России»
Денис Поздняков может покинуть пост главного архитектора Череповца
В Вологде возбудили уголовное дело в отношении экс-руководителей банка "Северный кредит"
Пять кандидатов на пост губернатора Вологодской области примут участие в выборах
Предприниматель из Великого Устюга Виктор Чучин доплыл на своем плоту до Архангельска
Жильцы дома на Добролюбова в Вологде заняли общегородской тротуар парковкой
В жилом доме на улице Образцова в Вологде рухнул потолок
Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 
«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"
Череповчанина, который выкинул кондуктора из автобуса, приговорили к условному сроку
04.08.2019 [Общество]

Воркшоу и воршоп: в Вологде обсуждали судьбу городской набережной 

1886
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде достроили детский сад на улице Возрождения
Житель Вологды нашел в гараже умершего тестя 11 ящиков с патронами
В Череповце пьяный водитель на глазах у инспектора ДПС пытался съесть свои права
Российские чиновники попросили увеличить им суточные в командировках
В сети собирают подписи под петицией с требованием прекратить уголовное дело о массовых беспорядках в Москве
Пречистенскую набережную в Вологде откроют для транспорта
Вологжанин перевел девушке с сайта знакомств 7 000 рублей на билеты в «VIP-кинотеатр»
 


05.08.2019 [Политика]

«Я готов не 18 раз выставиться, а 1018, чтобы помочь родной партии». Кандидат от ЛДПР в Вологде отрицает свою помощь "Единой России"

1763
0
06.08.2019 [БлогоVO]

Дорога на Югский!

175
0
06.08.2019 [Обзор Прессы]

Под дамокловым ковшом

215
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика