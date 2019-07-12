В Вологде достроили детсад на улице Молодежной

В Вологде завершили строительство детсада на улице Молодежной, 20А в микрорайоне «Можайский». Как сообщает пресс-служба губернатора, посещать учреждение 220 детей смогут с сентября. На первом этаже разместятся три ясельных группы, на втором – восемь групп для тех детей с трех лет.

- Уже сформировано 11 групп, - сообщил Олег Кувшинников в своей группе в соцсети.

Этот детский сад станет филиалом дошкольного учреждения №108 «Гнездышко». В нем дети смогут заниматься конструированием, моделированием и робототехникой. Среди игрушек для детей есть крупный конструктор. Дизайн помещений внутри детского сада оформлен в стиле строящегося города с изображением геометрических фигур разных цветов.

– Кроме того, большое внимание будет уделено спорту и здоровому образу жизни. По периметру здания расположились 11 прогулочных веранд с теневыми навесами. На каждом участке установлены крытая песочница, горка, покрытие резиновое – антиударное. Дополнительно есть две больших спортивных площадки, плюс мы планируем сотрудничать со стадионом «Локомотив», - рассказала заведующая ДС №108 «Гнездышко» Елена Яблокова.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, вопрос обеспечения местами в детских садах малышей от 1,5 до 3 лет в Вологде должен быть закрыт к 1 января 2021 года. Мэр Вологды Сергей Воропанов напомнил, что до конца лета в городе сдадут еще два детских сада – на улице Возрождения и Северной.

После этого в Вологде обещают приступить к возведению детсадов на улицах Граничной (350 мест) и Возрождения (350 мест), а в 2020 году - на улицах Гагарина (420 мест) и Ярославской (220 мест).